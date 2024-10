Pisa ha due nuovi punti digitali

Scritto da admin• 4:17 pm• Pisa, Attualità

PISA – In un’epoca in cui è in corso un processo di digitalizzazione dei servizi da parte di Enti, Associazioni ed Istituzioni, non è più possibile “restare indietro” per i cittadini, ed è questa la ragione per cui anche le Aziende del Terzo Settore di sono mobilitate per venire incontro alle nuove esigenze del territorio, circostanza che ha portato la “ANCoS APS Pisa” e la ASC (Arci Servizio Civile) Pisa ad aggiudicarsi il Bando Regionale per l’installazione nella nostra città due nuovi Punti di Facilitazione Digitale, le cui finalità sono state illustrate presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore alle Innovazioni e Tecnologie della Pubblica Amministrazione Gabriella Porcaro, del Presidente di ANCoS APS Michele Mezzanotte, del rappresentante di ASC Verter Tursi e di Massimo Camillieri e Diego Lo Bartolo, oltre all’Assessore Regionale Alessandra Nardini.

In pratica, le due riferite Associazioni hanno potuto beneficiare del Finanziamento di 120mila €uro per i due progetti messo a disposizione dalla Regione Toscana nell’ambito delle risorse previste dallo specifico Settore Missione 1 del PNRR che consentiranno di aprire a Pisa quattro nuove Sedi (due già operanti e le altre di prossima apertura) nel territorio comunale per offrire un concreto aiuto a coloro che trovano difficoltà ad accedere alla rete od al web per mancanza di alfabetizzazione digitale od in quanto provvisti di dispositivi propri.

Occorre precisare come siano già esistenti in città quattro punti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il servizio svolto dai facilitatori digitali, il più importante e frequentato dei quali è posto presso l’Ufficio URP posto in Lungarno Galilei, angolo Piazza XX Settembre, a cui se ne sono successivamente aggiunti analoghi in zone periferiche nei quartieri di Pisanova (Centro Polivalente Pisanova in via Viale n.2), CEP(nei locali accanto alla Palestra Popolare CEP in via Bonamici n.8) e presso il Centro Polivalente San Zeno.

Su quale sia l’importanza di accelerare il processo di digitalizzazione da parte dei cittadini lo chiarisce l’Assessore Regionale Alessandra Nardini: “Per la Regione questi Punti sono fondamentali, avendo messo in campo due avvisi, il primo rivolto ai Comuni, Province e città metropolitane ed il secondo a beneficio degli Enti del terzo settore allo scopo di riuscire a garantire ai cittadini, a partire da chi magari non è più giovanissimo od ha una particolare fragilità, di poter accedere ai servizi che, grazie alla rete, sono oggi sicuramente più facili da raggiungere senza doversi presentare fisicamente agli Uffici preposti, a partire da quelli offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e non solo“.

“Questo per noi rappresenta“, prosegue l’Assessore Regionale, “un obiettivo principale in quanto dobbiamo garantire la possibilità di accesso e di utilizzo in maniera consapevole e sicura a tutti i cittadini di questi strumenti, che rappresentano una grandissima opportunità nonché il diritto alla connessione che deve essere garantito in ogni luogo della Regione e del nostro Paese senza alcun tipo di esclusione e/o discriminazione, ma che per poter essere esercitato necessità altresì che vi siano luoghi dove l’accesso sia fattibile e vi si possano trovare persoine adeguatamente formate come i facilitatori digitali, in grado di accompagnare le persone nel promuovere le proprie competenze su questo fronte“.

“Ecco perché“, conclude Alessandra Nardini, “abbiamo messo in campo questo tipo di percorso, in merito al quale voglio ringraziare davvero di cuore gli Enti del terzo settore che anche in questo caso si sono sin da subito dimostrati disponibili e pronti a lavorare e collaborare attraverso il percorso di coprogettazione con la Regione Toscana, in quanto per noi il loro apporto è davvero prezioso e ci tengo ancora una volta a sottolinearlo, oltre a ringraziarli a nome del collega Assessore Stefano Ciuffo che, in forza della delega alle Innovazioni Digitali, ha seguito da vicino questo percorso“.

Più nello specifico per quanto attiene alla creazione di questi nuovi punti di facilitazione digitale, la parola passa all’Assessore Gabriella Porcaro: “la Regione Toscana, in linea con le indicazioni ministeriali, ha pubblicato un bando rivolto ai soggetti del terzo settore, i quali potevano partecipare alla gara solo con il sostegno degli Enti locali, il che ha infine portato all’aggiudicazione da parte di ASC e ANCoS APS per l’apertura dei relativi Punti di Facilitazione Digitale presso rispettivamente le Officine Garibaldi e la Sede di Confartigianato posta presso Mediaworld, avendo altresì fornito la propria disponibilità a supportare l’Amministrazione Comunale nell’apertura di ulteriori due sportelli dislocati presso l’ex Circoscrizione di San Marco/San Giusto e presso la Circoscrizione di Marina di Pisa, così che ASC sarà presente sul litorale e ANCoS APS nella zona dell’Aeroporto“.

“L’obiettivo che ci siamo prefissi“, conclude l’Assesore Porcaro, “è pertanto quello di avere una presenza sempre più capillare ed estesa sul territorio in modo tale che si vada a ridurre questo gap importante, perché se è vero che, da una parte, la Pubblica Amministrazione deve concorrere a questa trasformazione digitale, deve altrettanto prestare attenzione a coloro che non sono in grado di assecondare questo cambiamento, vuoi per carenza di competenze o per mancanza degli strumenti necessari, ragion per cui andiamo a favorire ed agevolare sia le persone anziane che i giovani che versano in condizioni di fragilità sociale e/o fisica, così da permettere di superare le disuguaglianze e rendere la Società più giusta in questo senso“. I nuovi punti aperti sono in di via Matteucci, sede di Ancos Pisa (da lunedì a giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) e in via Vicenzo Gioberti, sede di Officine Garibaldi, a cura di ASC (lunedì mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 13.30e martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.00). Per usufruire del servizio è necessario prendere un appuntamento: chiamando il numero 050/910320o presentandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in orario di apertura. Sul nuovo portale del Comune, è attivo inoltre attivo il servizio “Prenota appuntamento” (presente nella sezione “Contatta il comune” o tramite la funzione “Cerca” della pagina principale e raggiungibile a questo link: https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/prenota_appuntamento) tramite il quale il cittadino può scegliere autonomamente il giorno e l’ora dell’appuntamento tra quelli ancora disponibili.

