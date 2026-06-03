Mazzarri: “Situazione non più tollerabile. Servono interventi definitivi sulla rete idrica di via Collodi”. Presentata una mozione congiunta con Boggi e Fabbrini

Written by Redazione• 1:18 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Da anni i residenti di via Collodi vivono in una condizione che non può più essere definita un semplice disagio, ma una vera e propria emergenza strutturale“. Con queste parole la consigliera civica Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) annuncia il deposito della mozione che chiede interventi urgenti e definitivi sulla rete idrica della zona, firmata insieme alla consigliera Ilaria Boggi (Lista Boggi Sindaco) e al consigliere Simone Fabbrini (Futuro Nazionale).

“Parliamo di interruzioni improvvise, acqua torbida al ripristino del servizio, scavi continui e comunicazioni tardive o assenti – prosegue Mazzarri –. Episodi ripetuti nel 2014, 2019, 2023, 2025 e ancora pochi giorni fa. È evidente che non siamo di fronte a guasti occasionali, ma a una criticità strutturale che richiede una soluzione definitiva, non l’ennesimo rattoppo“.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi formalmente con Acque S.p.A. per programmare e realizzare un intervento strutturale definitivo sulla rete idrica di via Collodi e delle aree limitrofe; ottenere una relazione tecnica dettagliata con cause dei guasti, cronoprogramma, soluzioni definitive e tempi certi; garantire che ogni futura interruzione sia comunicata tempestivamente ai residenti; verificare eventuali responsabilità o ristori per danni agli elettrodomestici causati dall’acqua torbida; convocare, se necessario, un incontro pubblico con il gestore e i residenti; monitorare costantemente la situazione e informare periodicamente Consiglio e cittadinanza; richiedere il ripristino completo del manto stradale, oggi gravemente compromesso dai continui scavi.

“La tutela dei servizi essenziali non può essere rimandata – dichiarano Boggi e Fabbrini –. I cittadini hanno diritto a un’infrastruttura sicura, efficiente e comunicazioni chiare. È tempo di un intervento risolutivo“.

La mozione rappresenta un passo formale e politico per riportare al centro dell’azione amministrativa un problema che i residenti subiscono da oltre un decennio.

Last modified: Giugno 3, 2026