Festa di Sant’Ermolao 2025, a Calci quattro giorni di iniziative tra tradizione e innovazione

Da venerdì 1 a lunedì 4 Agosto mercati, musica, arte, artigianato, cultura, street-food e luna-park

CALCI – Torna la Festa di Sant’Ermolao, dedicata al patrono di Calci, con tante iniziative di richiamo per residenti e turisti. Grazie all’impegno diretto dell’amministrazione comunale e ad un numero sempre maggiore di collaborazioni e preziose sinergie, tra Comune, enti ed associazioni, da venerdì 1 a lunedì 4 Agosto la Valgraziosa propone musica, arte, tradizioni, mercato, artigianato, cultura, cibo di strada e divertimenti, per tutti i gusti e per tutte le età.

“Il buon esito dell’anno scorso ci ha portato a confermare, di concerto con le associazioni di categoria, la serata di apertura il venerdì sera – ha spiegato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -, durante la quale le attività del centro del paese avranno la possibilità di posizionare i tavoli in strada, per quella che sarà una vera e propria festa del commercio locale, arricchita dalla musica in piazza Garibaldi degli 80 Trash Party. Secondo la formula ormai consolidata, poi, lo spettacolo del sabato sera sarà dedicato alla comicità, sul palco il calcesano Pippetto in coppia con Graziano Salvadori. Domenica il concerto della nostra amata e conosciuta Filarmonica G.Verdi, che proporrà le musiche degli ABBA, seguita dalla tradizionale Tombola di Beneficenza a cura dell’Unità Pastorale della Valgraziosa. Lunedì sera la chiusura con un immancabile della nostra Festa, DJ Steve Martin. Ovviamente, tutti gli spettacoli in piazza Garibaldi sono gratuiti”.

Insieme al sindaco, hanno presentato l’imminente Festa di Sant’Ermolao la vicesindaca Valentina Ricotta e l’assessore Fabio Mencarelli, la consigliera delegata Antonella Labruzzo, Padre Gabriel, i rappresentanti di Confcommercio, Luca Pisani, e Confesercenti, Daniele Benvenuti, insieme ai rappresentanti delle varie associazioni coinvolte. Pisani e Benvenuti, in particolare, hanno sottolineato la proficua sinergia instaurata con l’amministrazione comunale calcesana, collaborazione che ha consentito quest’anno di compiere un altro passo nel rinnovamento della Festa, scommettendo insieme su una nuova dislocazione dei banchi del mercato in via Roma e sullo spostamento dello street-food da piazza della Propositura a piazza Cavallotti.

Il mercato, in collaborazione con Anva Confesercenti Pisa e Fiva Confcommercio Pisa, si svolgerà in via Roma e in via Brogiotti da sabato 2 a lunedì 4 Agosto. Nelle stesse tre giornate anche un’area street-food in piazza Cavallotti, a cura di Confcommercio Pisa. Sabato 2 e domenica 3 non mancheranno poi il “Mercatino ai Giardini”, mostra mercato di artigianato al Parco Pertini a cura di Artigianato Mestierando, che compie 25 anni a Calci, e laboratori didattici e di lettura, ancora al Parco Pertini, grazie alle associazioni Metis e Lettura e Cultura in Valgraziosa.

Per quanto riguarda l’arte, in sala consiliare sarà esposto quanto raccolto da Massimo Del Grande e dalla Compagnia di Calci per “Calci Racconta. La storia di Calci attraverso gli oggetti comuni”, e sarà proiettato il video realizzato da Elena Bennati “I monti pisani come una volta: i lavori rurali tra tradizione e innovazione”. Sempre in sala consiliare, domenica 3 Agosto (ore 18,30), sarà presentato “Quando una stella”, il nuovo disco di Piero Nissim. Mentre al Circolo Arci “La Pieve” sarà allestita, per il terzo anno consecutivo, la collettiva “Espressioni Locali”. Infine non mancheranno le giostre del luna-park, quest’anno più numerose grazie agli spazi di piazzale Catanti in aggiunta a quelli di piazzale Armani.



La giunta comunale ringrazia gli uffici ed operai comunali e tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di questa nuova edizione della Festa di Sant’Ermolao, che vede anche il coinvolgimento attivo della Misericordia di Calci e del Centro Commerciale Naturale.

