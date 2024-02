Festa dello Sport emozionante e molto partecipata a Vicopisano 

Scritto da admin• 6:07 pm• Vicopisano, Attualità, Sport/Altro, Tutti

Premio alla Carriera al Preparatore fisico della Federazione Italiana Tennis, Stefano Barsacchi

VICOPISANO – Una nona edizione della Festa dello Sport davvero emozionante, molto partecipata e coinvolgente quella che si è svolta al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, nel pomeriggio del 10 febbraio.



Il Premio alla Carriera 2024 è stato consegnato dal Sindaco Matteo Ferrucci e dal Vicesindaco, con delega allo sport, Andrea Taccola, a Stefano Barsacchi, preparatore e coordinatore della preparazione fisica della Federazione Italiana Tennis Padel. È stato bello ripercorrere la sua fulgida carriera, rivedere tutti i campioni e le campionesse che ha superbamente preparato e rivivere attraverso foto e parole, tra l’altro, il percorso fino alla vittoria italiana della Coppa Davis, dopo 47 anni. Ha elogiato i molti giovani tennisti estremamente promettenti e, a domanda diretta su Jannick Sinner, ha detto che l’atleta ha testa e qualità atletiche tali da poter aspirare a diventare il numero 1 del mondo.

La Festa è iniziata, come lo scorso anno, con un focus sullo sport paralimpico. Sindaco e Vicesindaco hanno donato a Valeria Pappalardo, nominata dal Comune stesso ambasciatrice dello sport per tutte e tutti, 27 medaglie in campionati italiani di nuoto e campionessa regionale in carica, tra i numerosi allori nel palmares, una bandiera dell’Amministrazione da portare in Coppa del Mondo e, confidando che tutto vada come dovrebbe andare, alle paralimpiadi di Parigi.

Sono stati poi premiati gli Angeli con un’ala, la squadra dell’associazione Ora per dopodinoi, patrocinata da “I bambini delle fate, che ha spiegato, grazie al coach Paolo Campani e al responsabile Antonio Rossi, cos’è il baskin, lo sport per tutti, altamente inclusivo e ispirato al basket, che praticano. Nuovo riconoscimento anche per Massimiliano Berti, campione di ippica, proprio la mattina impegnato nel campionato toscano, con l’allenatrice Linda Vanni.

Premio come atleti dell’anno alla Compagnia dei Balestrieri di Pisa, consegnato alla presidente Letizia Lenzi, circondata dai membri del gruppo in abiti storici. Non solo per i notevoli risultati sportivi in ogni manifestazione nazionale, anche per lo spirito di comunità e la presenza a ogni evento, ormai un riferimento per il Comune.

Un momento speciale è stato anche quello della premiazione di Sport e Salute, rappresentata dalla referente toscana Alessandra Nieri, e dalla coordinatrice comunale del progetto Sport nei parchi, Martina Favilla. Entrambe hanno spiegato l’importanza di consentire a tutti, a qualsiasi età e gratuitamente, di fare sport all’aria aperta (nello spazio verde di Lugnano dedicato) con le associazioni che hanno aderito: Antitesi Teatro Circo, Fudo (Fondamento unico discipline orientali), Arcieri di San Paolino, Atletica Cascina, gestore del Palazzetto dello Sport Vladislovic’ di Vicopisano, e Palestra Virtus Uliveto.



E tra applausi e momenti di gioia e anche commoventi la festa è andata avanti mentre Sindaco e Vicesindaco premiavano: i giornalisti sportivi (e non) locali Carlo Palotti e Lorenzo Aliberti, Vicopisano Fuoristrada Club, Michele Bini, Misericordia di Vicopisano, Croce Rossa di San Giovanni e di Uliveto terme per sport e solidarietà, Sergio Mariani, giudice nazionale e interbazionale di danza sportiva, Kasey Ghezzani, piccola grande campionessa a livelli internazionali

di pattinaggio artistico, Grifondoro, società di pattinaggio artistico allenata da Jenny Cellerini, Martina Bulleri, giovanissima ginnasta già campionessa a livelli nazionali, Martina Buccella, altrettanto giovane, argento al campionato mondiale di pole e aerial dance, Giulia del Guasta, campionessa italiana Uisp di ginnastica artistica, Alice Viezzoli e Sofia Ricci, bronzo al campionato italiano di fioretto a squadre, Alice Bernardeschi giovane promessa della pallavolo, ora in forza alla Bluline Libertas di Forlì in B1, Basket Calcinaia, che ha molti atleti e una forte collaborazione con il Comune e un nutrito palmares di vittorie, Irene e Lisa Taccola campionesse regionali e italiani di Tiro a volo, Viviana Quinci, atleta bodybuilding categoria bikini over 40 con numerose vittorie in prestigiose competizioni, Andrea Legnaioli e Marco Guido, per Strongman Italia, che anche quest’anno organizzeranno il campionato italiano al Palazzetto vicarese. Per il Canottaggio è stato premiato Davide Ghelardi, presidente di Canottieri Arno che gestisce la nostra piscina comunale e i campi da tennis vicini, in rappresentanza di suoi atleti e atlete con risultati eccellenti a livello internazionale.

Passando al ciclismo: Danilo Bartoli, oltre a tanti successi convocato con la rappresentativa regionale per il campionato italiano su strada, Filippo Cecchi, anche lui carico di successi e recentemente convocato, con 15 ciclisti italiani, alla Coppa del mondo, Mauro Bartoli e Roberto Cecchi della Michele Bartoli Academy, che hanno spiegato bene i valori che vogliono trasmettere a questi giovani ciclisti, che poi sono quelli dello sport, Alessio Anguillesi e Training Bike Fashion, società ciclistica di Uliveto Terme.

Per le arti Marxiali: Jiayou Asd, con l’allenatore Alessio Stefanelli e i giovani campioni e campionesse che hanno brillato alla Coppa Italia con tantissime medaglie, Paolo Bernardini per la Kickboxing e Giuliano delle Monache, insegnante di spada ad allievi di tutta la regione.

Per il calcio grandi applausi a Filippo Lanionu, Lorenzo Taglioli e Nicola Franchi, premiati per l’altissimo numero di presenze nell’Urbino Taccola, squadra storica del Comune che nel 2026 festeggerà 100 anni, con tanti progetti in cantiere soprattutto per i più giovani.

Infine per l’atletica i riconoscimenti sono andati a Valerio Terreni, decatleta reduce da un brutto infortunio ma pronto a tornare a vincere praticamente tutto, Filippo Carloni, Massimiliano Tolaini, due podisti di altissimo livello, Francesca Pierobon artista orafa con una splendida passione e bei risultati nell’Ironman, il gruppo sportivo Le Sbarre e, in particolare, Gionata Terreni, ottimo il suo tempo alla Maratona di Amsterdam, e Antonio Zappatore, atleta assiduo e collezionista di successi, Cristiana Cettuzzi, tornata a correre sui Monti e a fare trail con buoni piazzamenti dopo un infortunio, la Podistica Ulivetese, storica società del Comune presieduta da Alvaro Parri.

