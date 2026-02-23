Festa della Donna 8 Marzo: Consulenza gratuita per le coppie che desiderano un figlio seguiti nel centro specialistico del Dott. Alessandro De Ruggiero

Written by admin• 9:17 am• Redazionale aziende, Eventi/Spettacolo, Pisa, Salute

PISA – In occasione della Festa della Donna l’8 Marzo, nasce un’iniziativa dedicata alle coppie che desiderano un figlio ma non sanno da dove iniziare il proprio percorso. Quante coppie si pongono ogni giorno questa domanda? Quante volte il tempo passa e i dubbi aumentano?

Per offrire un primo orientamento specialistico concreto, il Alessandro De Ruggiero, specialista in Ginecologia, Andrologia e Procreazione Medicalmente Assistita, mette a disposizione una preziosa opportunità: una consulenza gratuita dedicata alle coppie che desiderano approfondire la propria situazione clinica.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Dott. Alessandro De Ruggiero, in Via Nicola Pisano 56/a.

Consulenza gratuita con inquadramento personalizzato

La consulenza, della durata massima di 30 minuti, comprende:

Ascolto attento della storia clinica della coppia

Valutazione preliminare della situazione

Inquadramento terapeutico personalizzato

Indicazioni su eventuali approfondimenti diagnostici

Si tratta di un momento dedicato e riservato, pensato per fornire risposte chiare, orientamento specialistico e maggiore consapevolezza sui possibili percorsi da intraprendere.

Posti limitati

L’iniziativa è riservata alle prime 20 coppie che effettueranno la prenotazione. Un’occasione concreta, in una giornata simbolica come l’8 marzo, per trasformare un desiderio in un progetto consapevole, con il supporto di uno specialista del settore.

Come prenotare

Prenotare è semplice: basta inviare un messaggio o una mail per riservare il proprio appuntamento. Un gesto di attenzione e supporto dedicato alle coppie che desiderano iniziare il proprio cammino verso la genitorialità, con professionalità, competenza e ascolto.

