Ferragosto al Bagno degli Americani: musica dal vivo, dj set e spaghettata a mezzanotte

Written by Antonio Tognoli• 9:56 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Al Bagno degli Americani giovedì 14 agosto è tempo di Spiaggiata di Ferragosto con molte novità. “Ferragosto al BAM!” sarà una serata che prevede molte iniziative all’interno dello stabilimento di Via Litoranea a Tirrenia, tutte all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento con musica, dj set e buon cibo da gustare.

L’inizio della serata sarà irrituale, all’ora dell’aperitivo saremo accompagnati dal suono dal vivo della cornamusa irlandese direttamente sul mare al tramonto.

Dalle 19 si potrà scegliere tra ristorante, bar e asporto. Con il pesce, la pinsa i panini o le patatine o le insalate.

Alle ore 22 spazio alla musica con il concerto del gruppo “The Shocks!”, quartetto pisano specializzato in “rock and roll” anni sessanta, che rinnova l’ormai collaudata presenza al BAM. Riccardo Pratesi, sarà come al solito la voce e la chitarra ritmica, accompagnato da Riccardo Alderigi, alla chitarra solista e cori, Piergiorgio Spezia al basso e Daniele Buffoni alla batteria. Dopo il concerto la serata proseguirà sulla spiaggia con il Dj Onli_Fanti.

Non mancherà come detto il buon cibo, dalle ore 24 in alternativa al bagno di mezzanotte, il cuoco quest’anno propone, un’ottima pastasciutta di mezzanotte, tutta da gustare.

Per maggiori info e prenotazioni 342.3513884

Last modified: Agosto 11, 2025