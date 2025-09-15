Fauna selvatica, al via l’accordo tra Regione Toscana, Università di Pisa e FederCaccia

Written by admin• 7:20 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Giunta regionale della Toscana ha approvato lo schema di accordo con il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa e con la Federazione italiana della caccia (Fidc) per avviare attività di ricerca scientifica sulla fauna selvatica.

L’intesa punta a sviluppare studi e progetti sulle problematiche sanitarie legate alla presenza di parassiti, che possono influire sullo stato di conservazione degli animali selvatici e comportare rischi di trasmissione di malattie a domestici e uomo.

«La gestione della fauna selvatica è strettamente connessa all’agricoltura e all’allevamento – hanno spiegato il presidente e la vicepresidente della Regione –. L’accordo serve a rafforzare il monitoraggio e la prevenzione di patologie che potrebbero compromettere l’equilibrio degli ecosistemi e le attività produttive».

Di durata pluriennale, l’accordo prevede raccolta e analisi di dati, sviluppo di protocolli di monitoraggio e diffusione dei risultati scientifici a supporto delle scelte di gestione faunistica.

Non sono previsti oneri economici per la Regione Toscana.

