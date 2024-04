Fauglia. Meini (Lega): “Proteste cittadine sull’impianto Bess pienamente condivise”

Scritto da admin• 4:23 pm• Pisa, Politica, Tutti

FAUGLIA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini, Consigliere Regionale Lega.

“Le forti perplessità espresse dai cittadini e dall’apposito Comitato riguardo alla localizzazione dell’imponente struttura sono totalmente condivisibili”, dichiara il Consigliere. “Allo stesso modo, ritengo legittimo domandarsi se l’attuale amministrazione comunale abbia fatto tutto il possibile, nei tempi corretti, per fermare il progetto. È possibile che qualcuno, forse per distrazione o incompetenza, abbia mancato di agire con la dovuta tempestività”, aggiunge l’esponente leghista. “Nonostante le difficoltà nel retrocedere su questa decisione, abbiamo immediatamente redatto un’interrogazione per fare chiarezza sulla vicenda”, sottolinea la rappresentante della Lega. “L’impianto si trova in prossimità di abitazioni e in una zona paesaggisticamente unica per l’area, rendendo la scelta finale della sua posizione estremamente infelice“, conclude Elena Meini.

