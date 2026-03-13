Fauglia, il 14 marzo va in scena “Spirito Allegro”: risate e colpi di scena al Comunale

Written by Redazione• 1:27 pm• Fauglia

FAUGLIA- Dopo il successo ottenuto nei teatri toscani di Campiglia Marittima, Capannoli e Livorno, arriva a Fauglia la brillante commedia Spirito Allegro di Noel Coward, prodotta e interpretata dalla compagnia del Teatro dell’Aglio di Piombino.

L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 21.15 presso il Teatro Comunale di Fauglia.

La pièce, considerata un classico del teatro brillante, ruota attorno alle conseguenze inattese di una seduta spiritica organizzata da uno scrittore in cerca di nuove idee per il suo libro. La medium, la stravagante e pasticciona Madame Arcati, finisce però per evocare lo spirito della prima moglie del padrone di casa.

Quello che segue è un vortice di situazioni comiche: l’esuberante fantasma, allegro e dispettoso, sconvolge la già fragile armonia familiare dei coniugi Considine, trasformando la serata in una catena di sorprese e colpi di scena destinati a far ridere il pubblico fino all’ultimo istante.

Il cast e la produzione

In scena: Fiorenza Rafanelli, Francesca Palla, Alessandro Gianfaldone, Giusy Mazza, Michele Perillo, Lidia Di Maria e Delia Demma, con la partecipazione straordinaria di Anna Ferrari.

La regia è affidata a Maurizio Canovaro, mentre Donella Garfagnini cura scene e costumi.

Il trucco è di Melania Beccari; tecnici Michele Pineschi e Giacomo Ferrari.

Biglietti e informazioni

Intero : €12

: €12 Ridotto : €10

: €10 Info e prenotazioni : WhatsApp 375 5615955

: WhatsApp Prevendite online: www.diyticket.it

