Ponte di Parole 2024: a Pontedera un Festival letterario che coinvolge l’intera città

PONTEDERA – Ponte di Parole torna a Pontedera con la sua quarta edizione, che si terrà dall’8 al 13 aprile, e promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della lettura. Con oltre 60 eventi in programma, il festival coinvolgerà più di trenta realtà culturali locali e si svolgerà in 20 diverse location della città. Questa edizione porta con sé una grande novità: la durata dell’iniziativa, che si estende su sei giorni, permettendo di creare una rassegna completa in stretta sinergia con la città.

“L’allungamento della durata è una scelta voluta per dare vita a un evento che possa coinvolgere tutti, una settimana intera dedicata alla cultura e alla lettura“, afferma Francesco Mori, assessore alla cultura del Comune di Pontedera.

Il programma completo sarà disponibile nel pomeriggio di oggi sul sito del Comune di Pontedera, ma già si annunciano nomi di rilievo tra gli autori che parteciperanno, tra cui Maria Grazia Calandrone, Fabio Genovesi, Simohameed Kaabour, Dacia Maraini, Piero Marrazzo, Annalisa D’Ambrosio, Tommaso Greco, Giulio Mozzi e molti altri. In totale, saranno 36 gli scrittori che prenderanno parte a questa edizione, offrendo al pubblico una selezione di voci rilevanti della letteratura contemporanea.

“Questa manifestazione ha come principale obiettivo quello di rendere Pontedera una città che legge, con un programma di qualità che abbraccia numerosi ambiti culturali”, aggiunge l’assessore. Durante i giorni del festival, librerie e associazioni del territorio saranno protagoniste di eventi che spaziano da laboratori, spettacoli teatrali, concerti, film a tema, mostre fotografiche ed esposizioni artistiche, fino a eventi pensati per i più piccoli. “Il nostro obiettivo è che l’intera città viva un’atmosfera letteraria e si faccia portavoce della passione per i libri“, conclude Mori.

L’iniziativa, che ha il supporto della Regione Toscana e del Comune di Pontedera, si avvale della collaborazione di diverse fondazioni e realtà locali, tra cui la Fondazione Piaggio, Ecofor Service e la Fondazione Idana Pescioli.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Tra le iniziative anticipatorie del festival, spicca il concorso Phototelling, con scadenza il 27 marzo, in cui i partecipanti sono chiamati a raccontare brevemente una foto ispirata al tema di Kafka, rappresentando una situazione assurda o paradossale.

Ponte di Parole 2024 promette di essere un’occasione unica per scoprire, riflettere e immergersi nel mondo della letteratura, con eventi che coinvolgeranno tutta la città di Pontedera.

