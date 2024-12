Samuele Angori: “Abbiamo giocato una gara perfetta”

Written by Antonio Tognoli• 5:29 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara della vittoria sul Sassuolo Samuele Angori uno dei migliori in campo fa la sua disamina del match.

“Sapevamo tutti che andavamo ad affrontare la capolista e favorita del campionato. E’ stata una gara perfetta da parte nostra. La consapevolezza di esser forti è altissima. In questo campionato equilibrato servirà tutto. Per crescere dobbiamo fare punti anche nelle partite sporche. A Modena non meritavamo di perdere e l’unica gara che noi abbiamo sbagliato quest’anno è stata Castellammare di Stabia. Quella con il Sassuolo è stata una vittoria meritata, in questa partita abbiamo dimostrato di essere meglio di loro, alla lunga vedremo”.

