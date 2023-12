Ex Distretto Militare. La Città delle Persone: “Perché questo taglio indiscriminato di alberi? Qual è il piano dell’Amministrazione?”

Scritto da admin• 10:19 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Da giorni c’è un via vai di camion carichi di tronchi d’albero, anche molto grossi, all’ex Distretto Militare Curtatone e Montanara, dove sono in corso i lavori di riqualificazione e di realizzazione di 73 nuovi appartamenti”.

“È una situazione che ci hanno segnalato vari cittadini della zona e che preoccupa molto. Perché tagliare alberi grandi, anziani e ad alto fusto? Perché continuiamo con queste politiche di riduzione del verde, quando sappiamo benissimo che ha una funzione importantissima per la vivibilità urbana, per la tutela dell’ecosistema e per fronteggiare il surriscaldamento globale?”



Se lo chiedono i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, che sul tema hanno presentato un Question time urgente e si dicono profondamente insoddisfatti della risposta dell’Amministrazione.

Dichiara Martinelli: “Definirei quella dell’assessora Gambini come una non risposta, per incompletezza, impreparazione e per la vaghezza di ciò che ci ha detto in aula, nonostante ci sia anche stato il rinvio di un giorno della discussione in Consiglio. A questo punto vogliamo una risposta scritta e la consegna della documentazione, ma soprattutto ribadiamo quanto già chiesto con il question time, ossia che il sindaco incontri i cittadini e li informi di quanto sta accadendo, chiarendo il progetto e condividendo la valutazione dell’impatto di queste scelte con trasparenza”.

