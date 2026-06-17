Emozioni, innovazione e riconoscimenti al PalaMetato: gli esami dell’An Kei Karate Pisa

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Attualità, San Giuliano Terme, Sport, Sport

ARENA METATO – Una giornata all’insegna dello sport, dell’impegno e della crescita personale quella vissuta domenica 14 giugno dalle cinture dell’An kei Karate Pisa, che da anni allena presso la palestra delle scuole medie Fucini a Pisa, atleti dai 5 ai 60 anni. Presso il Pala Metato, l’impianto sportivo di Arena Metato, si sono infatti svolti gli attesi esami di passaggio di cintura della storica società pisana.



L’evento è iniziato la mattina in un’atmosfera carica di emozione e trepidazione. A rompere il ghiaccio e a dare il via ufficiale alle prove è stato il discorso inaugurale del Maestro Andrea Di Gesù. Con parole toccanti, il capo scuola ha voluto ricordare a tutti i presenti – atleti, genitori e accompagnatori – il profondo valore educativo e

marziale del karate, sottolineando come la cintura non sia solo un traguardo visivo, ma il simbolo di un percorso di maturazione interiore e di costante superamento dei propri limiti.

Quest’anno l’appuntamento ha rivestito un’importanza ancora maggiore grazie all’introduzione di un format del tutto innovativo per lo svolgimento degli esami. All’interno della sessione, infatti, è stata inserita una vera e propria competizione dedicata a bambini e ragazzi, che si sono sfidati sia nelle prove di kata (le forme) sia in quelle di kumite (il combattimento). Questa novità ha permesso ai giovani atleti di sperimentare la sana adrenalina della gara in un contesto protetto e familiare, cogliendo l’occasione per premiare sul tatami

tutti i ragazzi esaminandi.



La manifestazione è stata anche la cornice ideale per celebrare le eccellenze della società: durante la giornata sono stati infatti premiati gli atleti più valorosi dell’An kei Karate e coloro che hanno conseguito i migliori risultati agonistici nell’ultimo periodo, portando in alto il nome del club. Un successo organizzativo che il Maestro Andrea Di Gesù ha voluto condividere, esprimendo un profondo ringraziamento a tutto lo staff

dell’An kei Karate, composto dai coach e da preziosi collaboratori il cui contributo quotidiano è essenziale per la vita dell’associazione.



Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto alle due aziende del territorio che hanno supportato concretamente l’evento: la MBI SRL, che già da qualche anno mette generosamente a disposizione il proprio furgone per il trasporto di tutte le attrezzature societarie, e la Castaf SRL, che ha donato ben 140 metri quadrati di tatami, una risorsa fondamentale senza la quale non sarebbe stato possibile allestire l’area di gara e svolgere la manifestazione.

Tra gli applausi del caloroso pubblico che ha gremito gli spalti, la giornata si è conclusa con una grande festa e la consegna dei nuovi gradi, siglando un altro importante capitolo di crescita per tutta la famiglia dell’ An kei Karate Pisa.

Last modified: Giugno 17, 2026