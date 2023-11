Emergenza Alluvione. ConfCommercio: “Stanziare subito fondi per le attività colpite”

Scritto da admin• 11:18 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Sono tantissime le attività dislocate in tutta la provincia di Pisa, dal Litorale alla Valdera, fino alla zona del Cuoio, che hanno riportato danni gravissimi a causa della straordinaria ondata di maltempo di queste ore”, spiega il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Negozi allagati, merce irreparabilmente rovinata, danneggiamenti coperture e strutture di pubblici esercizi e stabilimenti balneari: pioggia e vento hanno flagellato attività commerciali e locali di tutta la provincia, un’emergenza di proporzioni devastanti”.

“Ci stanno arrivando continue segnalazioni da parte di imprenditori e commercianti con negozi e attività impraticabili che stanno facendo la conta dei danni subiti. Dopo la proclamazione dello Stato di emergenza chiediamo alla Regione, agli amministrazioni locali e alle autorità competenti di attivarsi immediatamente per stanziare in tempi rapidissimi i fondi necessari per sostenere le attività danneggiate”.

“Servono un coordinamento efficace, una rapidissima programmazione e lo stanziamento di tutti i fondi necessari, snellendo al massimo le procedure burocratiche” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Nessuno deve essere lasciato indietro in questa emergenza, servono risposte chiare e tempestive: ci sono imprese che potrebbero non riuscire a risollevarsi da questa calamità”.

“In questa situazione di straordinaria emergenza apprezziamo la decisione del Comune di Pontedera di non far svolgere il mercato settimanale per motivi di sicurezza. La nostra solidarietà e vicinanza vanno a tutte le aziende e gli imprenditori colpiti e alle loro famiglie” prosegue Pieragnoli. “In seguito alla richiesta della Protezione Civile ci siamo attivati immediatamente per contattare le sttutture ricettive e pubblici esercizi dei territori più colpiti in grado di dare ospitalità e assistenza a sfollati e soccorritori. Per qualsiasi necessità Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione al numero 3470829876 o alla mailinfo@confcommerciopisa.it”.

