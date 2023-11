Carlo Conti, Emanuele Filiberto, Luca Nannipieri e Paolo Brosio: i testimonial della Fondazione “Un passo per Te” per la ricerca nelle malattie neuromuscolari

Scritto da admin• 11:33 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – La Fondazione “Un passo per Te” per la ricerca nelle malattie neuromuscolari, svela i suoi testimonial che non hanno bisogno di presentazioni: il presentatore televisivo Carlo Conti, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, il critico d’arte Luca Nannipieri e il giornalista Paolo Brosio.

“Un passo per Te” è questo il nome scelto per la Fondazione di ricerca nelle Malattie Neuromuscolari, nata a Pisa nel 2022, di cui il Prof.Gabriele Siciliano, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,

è fondatore e Presidente.

Anche se con parole diverse il messaggio dei testimonial è chiaro: le malattie neuromuscolari sono molte seppur rare, talora incurabili e accomunate da disabilità spesso gravi che ricadono pesantemente sul vissuto di pazienti e familiari e sono una sfida per la ricerca e la società. Per questo la ricerca non può restare ferma. Infatti, proprio grazie alla ricerca negli anni più recenti si è assistito all’avvento di terapie innovative in grado di migliorare il decorso naturale d queste malattie. “La Fondazione si pone lo scopo di mettere a disposizione risorse e attività clinico-scientifiche per promuovere tutela della salute e ricerca scientifica di valore per i pazienti affetti da malattie neuromuscolari”, aggiunge il Prof. Siciliano. “Formare, informare e suggellare collaborazioni con tutte le realtà cliniche e di ricerca che operano per lo sviluppo di terapie e tecnologie utili al miglioramento della qualità di vita dei pazienti sono i pilastri della nostra attività. Nel fare ciò ci avvarremo di tutte le competenze a nostra disposizione, rafforzando relazioni di valore con le realtà sanitarie e le istituzioni del territorio, oltre che le associazioni dei pazienti alle quali va riconosciuto il continuo stimolo che ha animato questo progetto”.

Anche Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha recentemente affermato che “La ricerca ha garanzia di futuro e ha valore sociale. La ricerca di ieri è diventata la cura di oggi”, un più che caloroso invito a sostenerla, sempre.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 4, 2023