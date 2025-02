‘Educare nell’era digitale’: incontro su scuola, famiglia e tecnologie

Written by admin• 10:41 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, San Miniato

SAN MINIATO – L’influenza delle tecnologie sulla vita quotidiana di bambini, ragazzi e degli adulti che li educano sarà il tema dell’incontro “Educare nell’era digitale – Alleanza tra scuola e famiglia per affrontare le sfide del cambiamento”, che si terrà sabato 22 febbraio alle ore 9.45 presso la Casa Culturale di San Miniato Basso (Piazza Pizzigoni 5). L’incontro, organizzato dall’Istituto Comprensivo Sacchetti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, mira a promuovere un uso responsabile, sicuro e consapevole delle risorse digitali e a favorire la collaborazione tra scuola e famiglia per affrontare le sfide legate all’impatto delle tecnologie sullo sviluppo e sull’apprendimento dei più giovani.

Interverranno Antonio Lezzi e Francesca Gallo dell’Équipe Formativa Territoriale per la Toscana, Alessandro Frosini, Ambasciatore di INDIRE, e il dirigente dell’Istituto Sacchetti Andrea Fubini, che sottolinea l’importanza di un’alleanza tra scuola e famiglia per affrontare le sfide educative del mondo digitale.

L’ingresso è libero, ma si consiglia di confermare la partecipazione su https://tinyurl.com/sacchettidigitale.

Last modified: Febbraio 20, 2025