Edoardo Gorini: “A Pisa per portare a casa l’intera posta”

PISA – Alla vigilia della gara dell’Arena Garibaldi fra Pisa e Cittadella, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14, ha parlato il mister dei veneti Edoardo Gorini. Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale “Padova Sport”.

Sosta,infortunati ed eventuale formazione: “Ci fa perdere qualche giocatore. Tessiore ha avuto un problema muscolare, un lieve stiramento. Sui tempi di recupero almeno due settimane. Poi sono out i soliti Cecchetto, Frare, Sottini e Baldini. Peccato, perché la prima settimana di pausa avevamo cercato di recuperare più giocatori possibili. Mastrantonio dal 1′? Può essere un’idea. La squadra partita contro la Ternana ha fatto bene, ma devo valutare le condizioni degli interpreti. Non è detto che mantenga la stessa formazione”.

Su Negro, nuovo acquisto per la difesa: “Sta bene e lo convoco per Pisa. È un ottimo giocatore, che ci piaceva da tempo e che ci aiuterà a completare un reparto in cui mancano da inizio stagione due giocatori come Sottini e Cecchetto”

Sul Pisa. “La squadra l’ho vista bene in queste settimane. Il Pisa è una delle favorite del campionato, al netto delle defezioni importanti. Affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio, magari in un momento non semplice della sua stagione, ma il Cittadella deve essere bravo ad enfatizzare i limiti dei toscani”.

Un Pisa che fatica a fare punti in casa. “Dal punto di vista tattico mi immagino una squadra che costruisce da dietro, che cerca la superiorità numerica con le qualità tecniche dei suoi giocatori. Sul rendimento interno posso ipotizzare che sentono la pressione del pubblico, ma solitamente i tifosi del Pisa sono caldi ed aiutano la squadra”.

