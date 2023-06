Edilizia sostenibile per costruire il futuro

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa, Cultura, Tutti

Open Day per presentare il corso gratuito dedicato ai giovani tra 14 e 18 anni

PISA – Edilizia ecosostenibile, nuove tecniche attente all’ambiente, carpenteria di qualità, sicurezza sul lavoro: l’agenzia formativa Aforisma propone ai giovani tra i 14 ed i 18 anni un corso professionalizzante in campo edile. Un percorso di studio alternativo che permette di terminare la scuola dell’obbligo valorizzando le proprie capacità pratiche, una scuola improntata all’attività manuale e laboratoriale. Per mettersi in gioco e a costruirsi una professione, valorizzando le proprie capacità e trovando nuove motivazioni.

Martedì 27 giugno si terrà un Open Day dedicato a chi vuole conoscere meglio questa opportunità, appuntamento alle 16 presso il laboratorio esperienze in via Galileo Ferraris 16 a Ospedaletto a Pisa. Sarà possibile anche assistere ad una dimostrazione pratica grazie agli allievi che stanno terminando il primo anno. Per la partecipazione contattare Aforisma telefonando allo 050-2201288 oppure inviando una mail a info@aforismatoscana.net.

Il corso del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, si svolge in collaborazione con il consorzio Copernico e con l’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa. È interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse FSE+ 2021/2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. L’iniziativa è valida per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, e rappresenta una scelta alternativa al corso di studi proposto dalla scuola superiore, con una metodologia didattica che dedica ampio spazio all’attività laboratoriale.

Last modified: Giugno 22, 2023