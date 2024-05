Eccellenza nella prevenzione primaria in gravidanza: l’Ospedale “Lotti” di Pontedera ottiene il riconoscimento “Bollini Rosa”

Scritto da admin• 9:43 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – L‘ospedale “Lotti” di Pontedera è stato premiato per l’eccellenza nella prevenzione primaria in gravidanza nell’ambito dell’iniziativa Bollini Rosa, testimoniando l’impegno della struttura nella fornitura di cure di alta qualità e nella promozione della salute materna e infantile.

Il riconoscimento è il risultato del lavoro instancabile del personale sanitario, tra cui medici, infermieri e ostetriche, che collaborano per educare e supportare le donne durante la gravidanza, incoraggiandole ad adottare pratiche preventive per garantire una gravidanza sana e sicura.

Tra le azioni promosse vi è l’assunzione di acido folico prima e durante i primi mesi di gravidanza, consigliata per prevenire malformazioni nel neonato, oltre a una dieta sana e bilanciata. L’esercizio regolare è raccomandato per migliorare la circolazione sanguigna e la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di complicazioni come l’ipertensione gestazionale e il diabete gestazionale, oltre a favorire il benessere mentale.

Le donne ricevono anche consulenza e supporto per smettere di fumare ed evitare l’alcol durante la gravidanza. Grazie a visite prenatali regolari, il personale sanitario monitora lo sviluppo del bambino e la salute della madre, garantendo una gravidanza sana e riducendo il rischio di complicazioni.

L’impegno attivo dei professionisti sanitari è fondamentale per fornire cure eccellenti e promuovere la salute materna e infantile nella comunità, un obiettivo che l’ospedale di Pontedera continuerà a perseguire attraverso la collaborazione tra le strutture ospedaliere e territoriali.

