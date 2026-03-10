È uscito il bando del Servizio Civile Universale 2026 al CNA

Written by Redazione• 12:12 pm• Pisa, Attualità

Se hai tra 18 e 28 anni, questa è la tua occasione per vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.

Tre sono i posti disponibili nelle sedi di CNA Pisa a San Giuliano Terme, Pontedera e San Miniato.

I progetti sono dedicati a: animazione di comunità, promozione dei diritti dei cittadini, welfare e inclusione sociale

Un anno per metterti in gioco, acquisire competenze e contribuire al territorio.

Scadenza domande: 8 aprile 2026 ore 14.00. Candidatura online tramite SPID

Tutte le informazioni qui:

https://www.impresasensibileets.it/serviziocivile/bando-servizio-civile-2026-2027

