E’ morto Fabio Paperini: gestì per anni l’edicola nel quartiere di S.Ermete

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente della tifoseria nerazzurra. Ci ha lasciato all’età di 63 anni Fabio Paperini, da tutti conosciuto come “Il Papero”.

di Maurizio Ficeli

Dai primi anni 80 ha gestito fino a 10 anni fà l’edicola di S. Ermete diventando un simbolo ed un punto di riferimento per il quartiere, sempre disponibile e amato da tutti. Inoltre era un grandissimo tifoso del Pisa, e negli anni 80 fù il co-fondatore della mitica “Fossa Nerazzurra” e disegnò anche la famosa aquila nel bandierone bianco che sventolava nel suo settore. Purtroppo negli ultimi tempi seguiva il Pisa solo in tv a causa di problemi di salute in quanto era sottoposto a dialisi, ma malgrado questo non ha mai smesso di seguire i nerazzurri. Negli ultimi anni lavorava come portiere presso l’Università di Pisa.

Cosi lo ricorda il cugino Gianluca Montagna Bolano che racconta come fu proprio Fabio a trasmettere la passione per il Pisa a lui ed all’altro cugino Paolo Paparoni detto “il Papa”, che appartiene al gruppo della Gradinata.

I funerali si svolgeranno lunedì 23 dicembre, alle ore 14 presso la chiesa del cimitero della Misericordia in via Pietrasantina, dopodichè verrà tumulato nella cappella di famiglia a Lajatico. Fabio lascia nel dolore la compagna Sandra e il suo pastore tedesco amatissimo di nome Ettore, i parenti diretti ed i cugini Edy, Sabrina, Gianluca, Massimiliano, Paolo e Massimo.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al lutto, formulando le più sentite condoglianze. Rip Fabio che la terra ti sia lieve.

Le foto di Fabio Paperini detto “Il Papero”(foto g.c. da Gianluca Montagna Bolano)

