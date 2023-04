Due giovani inseguiti e denunciati per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Scritto da Antonio Tognoli• 1:55 pm• Pisa, Cronaca, Tutti



PISA – Sabato 1 Aprile intorno alle ore 21 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa ha notato, nel pattugliare la zona della stazione, visto che nel fine settimana la richiesta di sostanze da sballo è in crescita, due soggetti sospetti a bordo di uno scooter in via Porta a Mare.



Dopo avergli intimato l’ALT gli stessi si davano alla fuga e ne scaturiva un inseguimento che terminava in via Turati, quando dopo essersi disfatti di alcuni involucri rovinavano a terra a causa della manovra azzardata e contro senso effettuata per sfuggire all’ inseguimento.

Bloccati dai poliziotti, venivano trovati nella disponibilità degli stessi sedici grammi di marijuana contenuti in sette involucri e 1.695 euro in banconote da piccolo taglio.



I due, identificati in un 19enne pisano e un 22enne albanese, venivano sottoposti a perquisizione domiciliare con esito positivo poiché in entrambe le abitazioni venivano sequestrati altri involucri per ulteriori 16 gr, facendo ammontare lo stupefacente sequestrato a 32 grammi circa, oltre all’ingente somma di denaro parimenti sequestrata.



I due soggetti venivano accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a P.U., in considerazione della condotta messa in atto con la fuga.

Last modified: Aprile 2, 2023