Due arresti e due denunce da parte dei Carabinieri

PISA – Due arresti e due denunce per i Carabinieri di Pisa. Nello specifico uno straniero è stato arrestato per aggressione verso un altro, con la complicità di altre persone e per futili motivi. Il ferito è stato trasferito in ospedale a Cisanello.



Un altro straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Aveva oltre 18 grammi di hashish, un coltello più lungo di cinque centimetri di lama.

Tra i denunciati un uomo è stato arrestato per il possesso di un cellulare appartenente a un coinquilino con il quale aveva litigato. Infine l’ultima denuncia riguarda una persona alla guida di un’auto con il tasso alcolemico superiore a tre volte il limite di legge. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.

