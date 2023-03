Doppio allenamento al Cetilar in vista del Benevento. Due squalificati in casa campana

Scritto da admin• 7:32 pm• Pisa SC

PISA – Doppio allenamento per il Pisa Sporting Club che continua la preparazione in vista dell’impegno casalingo di sabato prossimo (ore 14) con il Benevento.

La squadra nerazzurra ha effettuato al mattino una seduta prettamente atletica con una serie di esercitazioni aerobiche; nel pomeriggio invece spazio al pallone e al lavoro tattico diviso in gruppi sui due campi del “Cetilar” di San Piero a Grado. La settimana di preparazione proseguirà mercoledì con un allenamento congiunto con la Primavera di mister Marco Masi sul prato dell’Arena Garibaldi.

Intanto il Giudice Sportivo ha emesso oggi le decisioni relative all’ultimo turno di campionato. Nessuna sanzione per il Pisa mentre il Benevento, prossimo avversario dei nerazzurri, dovrà rinunciare al calciatore Andres Tello e non potrà avere in panchina il tecnico Roberto Stellone; entrambi sono stati appiedati per un turno. In casa nerazzurra da segnalare che restano in diffida i calciatore Adam Nagy, Pietro Beruatto e Giuseppe Sibilli

Last modified: Marzo 14, 2023