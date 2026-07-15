Doppia presentazione di libri venerdì 17 luglio alla rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”

Written by Redazione• 6:35 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una doppia presentazione di libri avrà luogo venerdì 17 luglio alla rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”

Alle ore 18.45 incontro sul libro “La fiducia nel fango. 19 giugno 1996. Alta Versilia: memoria e rinascita a trent’anni dall’alluvione” di Elisabetta Lo Iacono e Paolo Fontanelli (Mds editore). Dialoghera’ con gli autori Roberto Giannecchini, docente dell’Università di Pisa.

Il 19 giugno 1996, una catastrofica alluvione colpì l’Alta Versilia e la Garfagnana, seminando morte e distruzione. A trent’anni da quella tragedia, questo libro ne ricostruisce la memoria attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, che racconta non solo il disastro, ma anche la rinascita materiale e quella più profonda del tessuto civile e umano di quel territorio.

Una rinascita esemplare, promossa dalla Regione Toscana e dall’allora presidente Vannino Chiti che di fatto istituisce la protezione civile regionale affidando l’intervento di recupero a Franco Barberi. Un’azione, che di lì a poco venne definita, “modello Versilia” fondata sulla fiducia generata dalla trasparenza dell’azione pubblica e dalla partecipazione delle comunità, riconosciuta come tale dai protagonisti delle istituzioni e, soprattutto, dai cittadini. Ma questo libro è anche un’occasione preziosa per riflettere su un tema oggi più che mai attuale: il rischio idrogeologico e la necessità della prevenzione, in un’epoca segnata dal cambiamento climatico.

Alle ore 21.15 incontro sul libro “La relazione medico paziente al tempo dell’intelligenza artificiale” di Marco Rossi edito da Marchetti editore. L’autore, cardiologo e divulgatore in ambito medico, sarà intervistato dalla giornalista Candida Virgone. Interverrà anche l’editrice Elena Marchetti, Giacomo Lemmetti leggerà alcuni brani. La riflessione dell’autore parte dalla preoccupazione che in un prossimo futuro la qualità della relazione medico-paziente e la medicina centrata sul paziente rischino di essere minacciate dall’impiego, in ambito sanitario delle tecnologie di intelligenza artificiale. Così nel libro Rossi mette in evidenza vantaggi e criticità sia per i pazienti sia per i professionisti della salute sia per lo stesso rapporto medico-paziente derivanti dall’utilizzo dell’IA.

Last modified: Luglio 16, 2026