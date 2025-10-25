Written by Ottobre 25, 2025 6:52 am Calcio dilettanti

Domenica 26 ottobre tutti a tifare i team alfei

Pisa — Il 26 ottobre si svolgeranno tutte le partite dei tornei di LND che vedono attive le compagini delle nostre zone, a parte il torneo di Terza Categoria che ha anticipato alcuni match a venerdì 24 ottobre e a sabato 25 ottobre.

di Leonardo Miraglia

Queste le partite in calendario:

Serie D, girone D

IX giornata, dalle 14:30

  • Tuttocuoio 1957 vs Piacenza Calcio 1919

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

VIII giornata, dalle 14:30

  • Real Cerretese vs Fratres Perignano 2019
  • Real Forte Querceta vs Cenaia 1969
  • San Giuliano vs Lucchese Calcio

Campionato Promozione Toscana, girone A

VII giornata, dalle 14:30

  • Urbino Taccola vs Montignoso

Campionato Promozione Toscana, girone B

VII giornata, dalle 14:30

  • Mobilieri Ponsacco vs San Miniato Basso Calcio
  • Colli Marittimi vs Castelfiorentino United
  • Cuoiopelli vs Atletico Maremma
  • Saline vs Cerbaia

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

VI giornata, dalle 14:30

  • Capezzano Pianore 1959 vs Calci 2016
  • Migliarino Vecchiano vs Mulazzo

Campionato Prima categoria Toscana, girone B

VI giornata, dalle 14:30

  • Bellaria Cappuccini vs San Miniato
  • Casale Fattoria 2001 vs Stella Rossa
  • Pietà 2004 vs Fornacette Casarosa
  • Staffoli vs Marginone 2000

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

VI giornata, dalle 14:30

  • Acciaiolo Calcio vs Pomarance
  • Atletico Etruria vs Monterotondo
  • Audace Isola d’Elba vs Pecciolese
  • Capannoli San Bartolomeo vs Forcoli Valdera 1921
  • Geotermica vs Rosignano Solvay 1922
  • Vada 1963 vs Ponsacco 1920

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

VI giornata, dalle 14:30

  • Aurora Montaione vs Capanne Calcio 1989
  • Castelfranco Calcio vs Atletico Cascina
  • Corazzano vs San Prospero Navacchio
  • Crespina Calcio vs Pisa Ovest
  • La Corte vs Tirrenia
  • Pontasserchio vs Sextum Bientina
  • Porta a Lucca vs Santa Maria a Monte
  • Sanromanese Valdarno vs Ponte a Cappiano

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

VI giornata, dalle 14:30

  • Forte di Bibbona Calcio vs Terricciola 1975
  • Volterrana 2016 vs Castelnuovo Val di Cecina

Info tratte da www.tuttocampo.it

