Domenica 26 ottobre tutti a tifare i team alfei

Pisa — Il 26 ottobre si svolgeranno tutte le partite dei tornei di LND che vedono attive le compagini delle nostre zone, a parte il torneo di Terza Categoria che ha anticipato alcuni match a venerdì 24 ottobre e a sabato 25 ottobre.
di Leonardo Miraglia
Queste le partite in calendario:
Serie D, girone D
IX giornata, dalle 14:30
- Tuttocuoio 1957 vs Piacenza Calcio 1919
Campionato Eccellenza Toscana, girone A
VIII giornata, dalle 14:30
- Real Cerretese vs Fratres Perignano 2019
- Real Forte Querceta vs Cenaia 1969
- San Giuliano vs Lucchese Calcio
Campionato Promozione Toscana, girone A
VII giornata, dalle 14:30
- Urbino Taccola vs Montignoso
Campionato Promozione Toscana, girone B
VII giornata, dalle 14:30
- Mobilieri Ponsacco vs San Miniato Basso Calcio
- Colli Marittimi vs Castelfiorentino United
- Cuoiopelli vs Atletico Maremma
- Saline vs Cerbaia
Campionato Prima Categoria Toscana, girone A
VI giornata, dalle 14:30
- Capezzano Pianore 1959 vs Calci 2016
- Migliarino Vecchiano vs Mulazzo
Campionato Prima categoria Toscana, girone B
VI giornata, dalle 14:30
- Bellaria Cappuccini vs San Miniato
- Casale Fattoria 2001 vs Stella Rossa
- Pietà 2004 vs Fornacette Casarosa
- Staffoli vs Marginone 2000
Campionato Prima Categoria Toscana, girone D
VI giornata, dalle 14:30
- Acciaiolo Calcio vs Pomarance
- Atletico Etruria vs Monterotondo
- Audace Isola d’Elba vs Pecciolese
- Capannoli San Bartolomeo vs Forcoli Valdera 1921
- Geotermica vs Rosignano Solvay 1922
- Vada 1963 vs Ponsacco 1920
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G
VI giornata, dalle 14:30
- Aurora Montaione vs Capanne Calcio 1989
- Castelfranco Calcio vs Atletico Cascina
- Corazzano vs San Prospero Navacchio
- Crespina Calcio vs Pisa Ovest
- La Corte vs Tirrenia
- Pontasserchio vs Sextum Bientina
- Porta a Lucca vs Santa Maria a Monte
- Sanromanese Valdarno vs Ponte a Cappiano
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H
VI giornata, dalle 14:30
- Forte di Bibbona Calcio vs Terricciola 1975
- Volterrana 2016 vs Castelnuovo Val di Cecina
Info tratte da www.tuttocampo.it