Domenica 16 novembre chiusura di Ponte di Mezzo e dei Lungarni Nord per mercato straordinario

Pisa, Attualità

PISA – In occasione del mercato straordinario organizzato dal consorzio “Gli ambulanti di Forte dei Marmi“, previsto per domenica 16 novembre a Pisa, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona dei Lungarni Nord, di Ponte di Mezzo e nelle strade limitrofe dalle ore 06.00 fino al termine del mercato, non oltre le ore 22.00.

Lungarni e Ponte di Mezzo. Lungarno Pacinotti (tratto tra piazza Carrara e piazza Garibaldi): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli degli operatori del mercato. Lungarno Mediceo: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi degli operatori del mercato. Ponte di Mezzo: divieto di transito, eccetto mezzi degli operatori del mercato.

Viabilità nell’area limitrofa. Via Santa Bibbiana: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via del Buschetto/via Gereschi, eccetto residenti di piazza Mazzini. Via del Buschetto: obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra all’intersezione con via Santa Bibbiana, eccetto residenti di piazza Mazzini. Via Palestro: inversione del senso unico nel tratto compreso tra via Cavour e via Verdi, con nuova direzione da ovest verso est e uscita su via Verdi. Via Cavour (intersezione con via Palestro): obbligo di svolta a sinistra. Via Palestro (intersezione con via Verdi): obbligo di svolta a destra.

Chiusura accessi ai Lungarni. È istituito il divieto di accesso da tutte le strade e i vicoli che si immettono sui Lungarni interessati dal provvedimento: via Buongusto, via Santa Maria, via Serafini, via Tidi, via Vigna, via Cairoli e piazza Mazzini. Le chiusure saranno presidiate tramite transenne.

Last modified: Novembre 14, 2025