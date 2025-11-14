“Diritti a Fumetti”: a Cascina i supereroi e i manga celebrano la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Written by admin• 1:57 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Un doppio incontro, per le scuole e per la città, per scoprire i diritti della Convenzione ONU attraverso il linguaggio dei comics e degli eroi preferiti dai ragazzi.

Giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza, i supereroi, i manga e i personaggi dei fumetti diventano protagonisti a Cascina per un’iniziativa speciale: “Diritti a Fumetti”.

L’iniziativa, condotta dall’esperto di fumetto Gaetano Spagnuolo, prevede un doppio appuntamento: al mattino un incontro riservato a due classi della Scuola Secondaria di primo grado “Luigi Russo” dell’Istituto Comprensivo “Borsellino”, mentre nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 un evento aperto alla cittadinanza, consigliato per la fascia d’età 8-14 anni, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”

L’obiettivo? Parlare ai ragazzi e alle ragazze dei loro diritti fondamentali, così come sono sanciti dalla Convenzione Internazionale, utilizzando però un linguaggio che amano: quello dei comics. Da Spider-Man a Naruto, da Wonder Woman a Rufydi One Piece, da Superman a Paperino, i protagonisti di questo incontro interattivo saranno proprio i loro eroi preferiti, che scendono in campo come “testimonial” per esplorare in modo divertente e coinvolgente i principi di protezione, partecipazione, uguaglianza e benessere.

“Un sentito ringraziamento – commenta Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – a Gaetano, Rachele e ai volontari e volontarie delle associazioni coinvolte per la preziosa collaborazione che va avanti ormai da qualche anno e per l’impegno costante volto a stimolare la partecipazione giovanile e contrastare la povertà educativa. Attraverso numerosi laboratori e attività, che vedono protagonista il mondo del Fumetto, viene offerto ai giovani uno spazio creativo e inclusivo dove esprimersi, imparare e costruire insieme nuove opportunità di crescita”.

“Diritti a Fumetti” è una iniziativa organizzata dal Circolo Primavera San Prospero e dall’associazione Alipes, in stretta collaborazione con il Comune di Cascina. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto SINAPSI, per il contrasto alla povertà educativa, realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Pisa.

L’appuntamento pomeridiano è a ingresso libero (consigliata la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/eYW6wNAFsHqJCoeT9 ) ed è aperto anche a genitori e familiari: per scoprire insieme che i diritti non sono concetti astratti, ma i nostri “super-poteri” quotidiani!

