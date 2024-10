Divisioni sulla nuova base dei Carabinieri a Pisa: petizioni a confronto

Scritto da admin• 5:52 pm• Pisa, Politica

PISA – La nuova base dei Carabinieri a Pisa crea divisioni. Nel giro di pochi giorni, due petizioni sono state lanciate su Change.org: una a favore e una contraria.

La prima, promossa da Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, sostiene la localizzazione della base tra l’area CISAM a San Piero a Grado e la Tenuta Isabella a Pontedera. Nerini sottolinea il limitato impatto sull’area del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (MSRM), dove si pianteranno migliaia di alberi. La base, secondo lui, porterà un indotto di 6 milioni di euro e favorirà il lavoro preparatorio del governo e degli enti locali.

In opposizione, la petizione lanciata da Pierluigi D’Amico, con il supporto di associazioni come Italia Nostra, Lipu e WWF Toscana, denuncia il notevole consumo di suolo, stimato in circa 130 ettari, e l’abbattimento di circa 10.000 alberi. I firmatari chiedono al governo e al parlamento di bloccare il progetto, promuovendo un percorso partecipativo per la cittadinanza, data la portata ambientale dell’intervento.

