PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Lista “Centrosinistra per la provincia di Pisa”, Baldi Simone, Bibolotti Cristina, Buti Arianna, Fais Maria Antonietta, Giglioli Simone, Lenzi Alberto, Marrucci Alessia, Pacini Graziano, Parenti Matteo, Puccioni Matteo, Scognamiglio Maria Antonietta, Vanni Linda

“Questa mattina, 9 settembre, è stata depositata la lista “Centrosinistra per la provincia di Pisa” per il rinnovo del Consiglio provinciale. La lista è plurale e rappresentativa di tutte le realtà provinciali, con l’obiettivo di riflettere le istanze dell’intero territorio pisano. I candidati sono stati selezionati dopo un ampio confronto con i territori, gli altri partiti della coalizione e le espressioni civiche, che sono parzialmente rappresentate nella lista. Questo dialogo ha riguardato i temi, le questioni e le principali linee d’azione che il prossimo consiglio dovrà affrontare, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Una provincia più coesa avrà un ruolo sempre più centrale nelle politiche future della Toscana. Ringraziamo le candidate e i candidati per il loro impegno sul territorio e per la disponibilità a partecipare a questa nuova sfida.”, conclude la nota stampa.

Last modified: Settembre 10, 2024