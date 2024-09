Il bus-ristorante “Aromi d’Italia” a Pisa: un viaggio tra tradizioni, arte e gastronomia

Scritto da admin• 7:50 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il bus-ristorante “Aromi d’Italia” è arrivato a Pisa lunedì 9 settembre, facendo tappa dai lungarni prima di dirigersi verso il litorale pisano e fermarsi a Tirrenia. Questa iniziativa è parte del progetto ministeriale “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”, volto a promuovere il turismo nelle diverse Regioni d’Italia.

Alla partenza del bus erano presenti l’assessore al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, e l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini. “L’iniziativa del bus-ristorante ‘Aromi d’Italia’ è una collaborazione che anticipa l’atteso evento ‘BuyTuscany 2024’, che vedrà la partecipazione di oltre 200 tour operator.

Questa tappa a Pisa rappresenta un’importante opportunità per promuovere il nostro territorio, partendo dalla città e includendo anche il litorale di Tirrenia. Questo viaggio non solo mette in luce le nostre tradizioni e bellezze, ma esalta anche l’unione tra arte, storia ed enogastronomia, elementi fondamentali dell’identità e della cultura pisana.”

Last modified: Settembre 10, 2024