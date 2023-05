Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Scritto da admin• 6:31 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Polizia di Stato è intervenuta in Lungarno Galilei, per un uomo che dava in escandescenza, segnalato da diversi cittadini.



Sul posto è stata inviata una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, che ha individuato il soggetto, volto noto agli operatori perché trattavasi di un cittadino tunisino 38enne, in regola con il soggiorno sul territorio nazionale, residente a Pisa e con a carico diversi precedenti di polizia. Attualmente peraltro, per una vicenda penale che lo riguarda, è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni presso gli uffici della Questura, disposta dall’ Autorità giudiziaria.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è allontanato a piedi ma è stato raggiunto, iniziando a dare in escandescenza, rifiutando qualunque controllo di Polizia e rendendo difficoltoso farlo entrare nell’auto di servizio per effettuare maggiori approfondimenti sul suo conto negli uffici della Questura.



Arrivati in Questura ha reiterato gli atteggiamenti aggressivi verso i poliziotti e, dato lo stato di alterazione del soggetto, dovuto all’ uso smodato di alcolici, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di personale medico, che trasportava l’uomo presso il nosocomio. Durante il tragitto il medesimo inveiva e tentava di aggredire anche gli operatori sanitari.



L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Informata anche la Sezione Espulsioni dell’ Ufficio Immigrazione della Questura, per la verifica della persistenza dei requisiti per poter soggiornare in U.E., ovvero avviare le procedure di espulsione dal territorio europeo.

