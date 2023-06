Denunciata per tentato furto all’Esselunga

Scritto da admin• 5:04 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Alle ore 16.15 di mercoledì 14 giugno una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso il supermercato Esselunga in Via Venezia Giulia, per la segnalazione di una donna, di origine nomade, che aveva perpetrato un furto.

La donna, identificata per una cittadina rumena 21enne con numerosi pregiudizi di Polizia e conosciuta agli addetti alla sorveglianza per episodi analoghi, aveva riempito il carrello con numerosi prodotti, per poi tentare di eludere la sicurezza alle casse e darsi alla fuga ma veniva prontamente fermata dal sorvegliante.

I poliziotti l’hanno identificata, denunciata alla Procura della Repubblica, per il reato di tentato furto aggravato, mentre il totale dei prodotti, per un ammontare superiore ai 100 euro, è stato restituito alla direzione del supermercato.

Last modified: Giugno 16, 2023