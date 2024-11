DegustaPisa: il premio a dieci eccellenze enogastronomiche del territorio pisano

Written by admin• 8:18 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Degustazioni, talking tematici e un premio a dieci aziende enogastronomiche d’eccellenza di Pisa e provincia che proprio attraverso la qualità dei prodotti e l’attenzione alle materie contribuiscono a promuovere il territorio pisano. Tutto questo è DegustaPisa – le eccellenze raccontano il territorio, la seconda edizione dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa presso la Borsa Merci della Camera di Commercio, alla presenza di assessori e autorità dei comuni delle aziende premiate e dei dirigenti Confcommercio.

“È un onore premiare dieci aziende del nostro territorio che hanno dimostrato e continuano a dimostrare di essere vere eccellenze per la qualità delle materie prime e per il servizio offerto” – afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi – “è nostro dovere mettere in vetrina realtà che per il nostro Paese rappresentano una vera forza motrice, se pensiamo che il 15% del Pil nazionale viene proprio dal settore agroalimentare”.

Per Paolo Pesciatini, assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa “l’enogastonomia costituisce uno degli aspetti fondamentali dell’offerta turistica di una destinazione, non a caso i distretti turistici che investono nei percorsi enogastronomici ottengono risultati straordinari, perché il cibo e il vino sono parte integrante dell’identità e di un territorio”.

Brillanti e diretti gli interventi dello chef Gianfranco Vissani, che ha ricordato “l’assoluta importanza della qualità delle materie prime e del Made in Italy, gli elementi che ci consentono di portare in alto l’eccellenza dei nostri prodotti e dei nostri territori”.

Cristina Martelli, segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, mette in evidenza “l’impegno profuso dalla Camera di Commercio per far conoscere il valore dei prodotti del territorio, anche attraverso manifestazioni che hanno l’obiettivo di mettere in risalto la qualità come il Terre di Pisa Food&Wine”.

In chiusura, la soddisfazione del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che ringrazia tutti per il successo di questa nuova edizione “una conferma della volontà e dell’ambizione di rappresentare le eccellenze dell’intera provincia di Pisa”.

Un viaggio attraverso i prodotti tipici del territorio, presentati e raccontati proprio dalle aziende che con impegno, passione e professionalità producono ogni giorno prodotti diventati nel tempo vere e proprie eccellenze da gustare: dal vino ai formaggi, salumi, dolci, panificati, liquori, tartufo e cioccolato, Un’esperienza tutta da vivere per scoprire il territorio attraverso alcuni dei suoi principali prodotti gastronomici e vitivinicoli, premiati da Confcommercio con uno speciale riconoscimento.

Le aziende premiate sono: Sapori Mediterranei (Pisa), Macelleria Ceccotti (Lari), Tartufi Prete (Capannoli e Peccioli); Azienda Agricola Vallorsi (Terricciola); Marina Romin Vini Biologici (Terricciola); Liquorificio Auser (Vecchiano); Angiolini Cioccolato (Pontedera); Panificio Santa Cruz (Santa Croce sull’Arno); Il Cantuccio di Federigo (San Miniato); Casificio Pedrazzi (Coltano – Pisa)

Un format innovativo e originale, tra degustazioni gratuite dei prodotti tipici del territorio e un talking con special guest lo chef stellato Gianfranco Vissani, cuoco di fama internazionale, scrittore, gastronomo e protagonista di numerosi programmi tv come “Uno Mattina” “Domenica In”, “La prova del cuoco”, “Linea Verde” e “Masterchef Magazine”.

A moderare gli interventi del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, del segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Cristina Martelli e dell’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli.

Last modified: Novembre 23, 2024