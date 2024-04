Debutto dell’Ecomobile a Calci: nuovo servizio di prossimità per la raccolta differenziata

Scritto da admin• 5:24 pm• Calci, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

CALCI – A partire da sabato 6 Aprile, il territorio di Calci vedrà il debutto dell’Ecomobile, un nuovo servizio di prossimità creato da Geofor in collaborazione con l’amministrazione comunale per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti per i cittadini.

L’Ecomobile è un furgone di Geofor che fungerà da mini centro di raccolta, accettando piccole quantità di vari tipi di rifiuti che normalmente non vengono raccolti a domicilio e che dovrebbero essere portati al Centro di Raccolta di via del Paduletto.

Il furgone farà sosta ogni sabato, dalle 8 alle 10 in via dei Natali, vicino alle scuole elementari, e dalle 10:30 alle 12:30 a La Gabella, lungo la Sp30 del Lungomonte Pisano, accanto al distributore di carburante. I cittadini potranno conferire piccoli elettrodomestici, oli vegetali da cucina, lampade, vernici, toner, pile, batterie, farmaci scaduti, e indumenti o calzature usati.

Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, commenta che la presenza periodica dell’Ecomobile in zone densamente abitate aiuterà i cittadini a smaltire i rifiuti particolari, incentivando nel contempo una corretta raccolta differenziata.

L’Ecomobile si aggiunge al servizio già offerto dal Centro di Raccolta di via del Paduletto, aperto come sempre in orari regolari.

L’assessore all’ambiente, Stefano Tordella, sottolinea che grazie alla collaborazione con Geofor, sono stati implementati vari servizi negli ultimi mesi, tra cui lo Sportello Geofor alla biblioteca comunale e l’offerta di kit per lo smaltimento gratuito di piccole quantità di materiali contenenti amianto. L’Ecomobile è un ulteriore servizio pensato per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti per i cittadini.

Last modified: Aprile 4, 2024