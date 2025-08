Debutta il “Maggiordomo Verde”: il nuovo sistema automatizzato per visitare il Triangolo Verde di Legoli

Written by admin• 2:09 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI- È entrato ufficialmente in funzione venerdì 1° agosto 2025 e lavorerà ininterrottamente, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Si chiama Maggiordomo Verde ed è il nuovo sistema automatizzato di prenotazione e accesso all’area del Triangolo Verde di Legoli, progettato e realizzato da Belvedere Spa per migliorare la gestione dei crescenti flussi turistici.

Il Maggiordomo Verde avrà un duplice compito: controllare le prenotazioni dei visitatori e aprire loro i cancelli di accesso all’impianto, con un’attenzione particolare verso i “Giganti” Presenze e le nuove sculture dei mammut realizzate da Naturaliter.

A differenza di un classico sistema di accoglienza, non sarà un team di operatori a gestire direttamente l’ingresso dei visitatori, ma un innovativo totem digitale, color verde Belvedere, capace di garantire un’esperienza autonoma, veloce e sicura.

Come funziona il sistema Maggiordomo Verde

Il processo si articola in tre semplici passaggi:

1. Prenotazione online

Chi desidera visitare l’area può collegarsi al sito visit.belvederespa.it e compilare il modulo online, indicando i propri dati, il giorno e la fascia oraria preferiti. In caso di attività in programma, come la popolare caccia al tesoro organizzata nelle domeniche di apertura, sarà possibile prenotare anche quella. Una mail di conferma della richiesta verrà inviata automaticamente.

2. Ricezione del biglietto

Lo staff di Belvedere Spa verificherà la disponibilità e, in caso di esito positivo, invierà una mail con il biglietto elettronico in PDF, contenente un QR Code che servirà per accedere all’area.

3. Accesso tramite Maggiordomo Verde

Il giorno della visita, nella fascia oraria selezionata, sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone al lettore ottico del totem situato al cancello d’ingresso. Il sistema riconoscerà il QR Code e aprirà il cancello, registrando l’accesso. Il biglietto può essere utilizzato una sola volta.

Un progetto all’avanguardia, che integra automazione, digitalizzazione e tecnologie AI, pensato non solo per migliorare l’esperienza dei visitatori, ma anche come modello replicabile in altri ambiti del turismo locale.

«Con il Maggiordomo Verde – commenta l’Amministrazione Comunale – Belvedere inaugura un sistema intelligente che punta sull’innovazione e sulla semplificazione dei processi. Un progetto che potrà essere esteso e adattato ad altre realtà del Sistema Peccioli e oltre.»

Il nuovo servizio rappresenta così un passo importante nella valorizzazione del territorio e nella promozione di un turismo sempre più sostenibile, efficiente e connesso.

Last modified: Agosto 1, 2025