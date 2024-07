Dario Rollo: “Controversia sull’emendamento al Decreto Pnrr. Il dibattito sulla collaborazione con il Terzo Settore nei consultori”

Scritto da admin• 12:56 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Dario Rollo, Capogruppo Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo’ sull’emendamento al decreto Pnrr che prevede nei servizi consultori la possibilità del coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

“Egregio Direttore, nel recente consiglio comunale di Cascina, il Partito Democratico ha espresso forte opposizione a un emendamento al decreto Pnrr che permetterebbe il coinvolgimento di enti del terzo settore nei servizi consultoriali, sostenendo che ciò minaccerebbe la libertà delle donne e la laicità delle Istituzioni pubbliche. Tuttavia, è importante notare che la legge 194 già prevede collaborazioni con il terzo settore, e l’emendamento rientra nella Missione 6 del Pnrr, che riguarda la creazione di strutture di assistenza sanitaria territoriale, incluse le “Case della Comunità”. La questione sollevata dal PD sembra ignorare l’importanza del sostegno alla maternità e alla natalità, che sono cruciali per affrontare il declino demografico e il futuro socio-economico dell’Unione Europea. Le affermazioni secondo cui l’emendamento darebbe più diritti giuridici al concepito rispetto alle donne sono considerate aberranti. La protezione della vita, quando possibile, non dovrebbe essere vista come una minaccia alla libertà delle donne o alla laicità delle istituzioni. L’inclusione di esperti nel sostegno alla maternità nei consultori non compromette la laicità, ma rappresenta un ulteriore supporto alle donne in difficoltà, dimostrando che anche chi non crede in un Dio può sostenere la vita. Una politica che valorizza la vita e la famiglia è essenziale per una società sana e sostenibile“, conclude Rollo nella sua lettera.

Last modified: Luglio 26, 2024