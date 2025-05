Daniele Bennati: “Tiberi e Del Toro non mi hanno sorpreso possono vincere il Giro”

Written by admin• 8:22 pm• Pisa, Sport

PISA – Ad assistere alla cronometro Lucca-Pisa il Ct della nazionale italiana Daniele Bennati dal 2009 al 2024, soprannominato “Pantera”, ex corridore su strada si faceva valere nelle gare a cronometro. Tra le sue esperienze Lampre, Leopard, Liquigas. Ha chiuso la sua carriera alla Movistar, con quella maglia partecipò al suo sesto e ultimo mondiale per poi ritirarsi nel 2019.

di Antonio Tognoli

Poco prima della partenza della gara ha affermato: “La cronometro è una prova che ci racconta sempre qualcosa in termine di classifica generale. Roglic è caduto nella ricognizione, avrebbe dovuto guadagnare del tempo, ma non ci è riuscito”.

Su Tiberi il CT afferma: “Non è uno che ama scattare come altri. Fino a questo momento però sta facendo molto bene. Sono molto fiducioso il podio è alla sua portata in questo Giro, ma anche la vittoria finale non mi sorprenderebbe”.

Infine una battuta anche su Del Toro: “Non mi ha sorpreso affatto è un corridore giovane che ha stoffa da vendere e può vincere”.

Foto tratta dal profilo facebook di Daniele Bennati

