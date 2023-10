Dalla minoranza del Consiglio Comunale solidarietà e sostegno alla protesta dei lavoratori del Comune

Scritto da Antonio Tognoli• 1:06 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “È notizia importante la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei dipendenti comunali che in queste ore stanno manifestando il loro dissenso verso le scelte dell’attuale amministrazione”, affermano Luigi Sofia, Matteo Trapani e Paolo Martinelli minoranza del Pd in Consiglio Comunale.



“I sindacati rappresentativi lamentano la poca “correttezza, buona fede e trasparenza” rispetto alle scelte fatte disattendendo la norma contrattuale. Si denuncia anche il poco ascolto e la mancata inclusione verso i lavoratori che hanno visto decadere il loro protagonismo ogni volta che erano prese delle decisioni importanti.

Solo qualche settimana fa la maggioranza ha bocciato un Odg che chiedeva una maggiore attenzione sul tema e che avevamo proposto per rendere evidente quanto sia importante organizzare meglio e in modo efficace gli uffici della PM. La recente modifica del regolamento di polizia municipale non ha aiutato questo miglioramento in quanto si è addirittura depotenziato l’ufficio togliendo la dirigenza. Sui temi posti dai lavoratori non possiamo che condividere ed è per questo che ribadiamo l’importanza di una gestione migliore dei turni e del personale e un’attenzione alla gestione che ha portato ad oggi allo stato di agitazione”, si conclude nella nota.

Last modified: Ottobre 16, 2023