Dal 4 ottobre la mostra dedicata a Yambo, “Gli esploratori dell’infinito. Dal romanzo di Yambo al graphic novel”

A cura di Fabio Gadducci, nell’ambito del Pisa Book Festival 2024

PISA – Viene inaugurata oggi a Palazzo Blu la mostra “Gli esploratori dell’infinito. Dal romanzo di Yambo al graphic novel”, dedicata alla figura di Yambo e al graphic novel di Davide La Rosa e Armin Barducci, mostra che nasce nell’ambito di ‘Yambo 150’, rassegna nazionale che celebra i 150 anni dalla nascita del poliedrico autore e realizzata da Palazzo Blu in collaborazione il Pisa Book Festival 2024.

Yambo, al secolo Enrico Novelli, nasce a Pisa 150 anni fa, il 5 giugno 1874. Figlio del celebre attore teatrale Ermete, si fa presto strada nel mondo della carta stampata. Ricordato oggi soprattutto come autore di romanzi per ragazzi, è in realtà un geniale artista i cui interessi spaziano dal giornalismo (redattore per anni de La Nazione) alla regia cinematografica (è lui a firmare il primo film di fantascienza italiano), dalla scrittura per il teatro alla creazione di una fortunata compagnia di burattini, e infine al fumetto. Una vasta attività culturale che gli ha meritato l’appellativo di “eclettico fra due secoli”.

“Gli esploratori dell’infinito”, testo di fantascienza per ragazzi del 1906, è uno dei suoi romanzi avventurosi più noti. Ed è da questo volume che prende spunto la mostra “Gli esploratori dell’infinito. Dal romanzo di Yambo al graphic novel”, curata da Fabio Gadducci a Palazzo Blu. La mostra ha una sezione dedicata alla carriera di Yambo, e presenta uno dei quadri creati dall’artista pisano, recentemente riscoperto. Una seconda sezione è invece dedicata al graphic novel realizzato da Davide La Rosa e Armin Barducci e ispirato al romanzo. Il percorso della mostra si completa anche con alcuni bozzetti di scenografie realizzati da Yambo, le copertine dei romanzi da lui disegnate e il video di un suo film, conservato al Museo del Cinema di Torino.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 ottobre al 17 novembre nel nuovissimo spazio espositivo, realizzato al 5° piano, e consentirà sia di riscoprire Yambo tramite un apposito percorso guidato, sia di ammirare le tavole del graphic novel, pubblicato dalla neonata casa editrice Baya Comics ideata da Fabrizio Felici, che sarà presentato in anteprima in occasione dell’inaugurazione della mostra. Durante le settimane di apertura, la mostra incrocerà la sua strada con quella di altre due manifestazioni importanti che connettono il territorio al mondo della grafica: Internet Festival e Lucca Comics. La ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Yambo sarà inoltre ricordata da una fitta serie di eventi e iniziative, la cui lista completa è su www.instagram.com/yambo150.eventi/.

Yambo 150 è organizzato da Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF), Museo degli Strumenti per il Calcolo (Università di Pisa), Biblioteca Marucelliana, Fondazione Pisa e Dipartimento di Storia, Patrimonio, Formazione e Società (Università di Roma Tor Vergata), in collaborazione con Cinema Arsenale, Pisa Book Festival, Lucca Comics & Games, Dipartimento di Lettere e Filosofia (Università di Firenze), ANAFI, Elara Libri, La Jetée, 3D Academy Italia, DORS, Baya Comics. Il patrocino è della Fondazione Galileo Galilei e de La Nazione.

