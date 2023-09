Dal 13 al 16 settembre International Short Film Festival al Giardino La Nunziatina

Scritto da admin• 6:07 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Torna per il secondo anno consecutivo a Pisa – da mercoledì 13 a sabato 16 settembre presso il Giardino La Nunziatina – la Rassegna “UNIVERSO CORTO“, un Festival di Cortometraggi a carattere internazionale che, giunta alla sua XVI Edizione, proprio nella nostra città venne inaugurato nel 2004, per poi assumere una veste itinerante e le cui caratteristiche sono state illustrate presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, di Maria Elena Bianchi Bandinelli, portavoce del Circolo Culturale “Giovani Persone”, nonché Presidente della Giuria che assegnerà il Premio al miglior cortometraggio ed alla migliore Regia e della Professoressa Flavia Monceri, Presidente della Giuria del Premio Speciale Sakura.

di Giovanni Manenti

Il Festival che, come appena evidenziato, si trasforma in un concorso, si svolge in quattro serate che si aprono alle ore 20 con una serie di eventi pre-festival che si compone di concerti, dibattiti e concerti per poi, dalle ore 21:15 dare inizio alle proiezioni di 19 cortometraggi – 7 la prima serata e 6 nelle due successive – mentre sabato 16, sempre alla stessa ora, si procederà alle proclamazione dei vincitori ed assegnazione dei relativi premi, con ogni appuntamento condotto dall’attrice pisana Luciana Cipriani, mentre prima delle ricordate proiezioni si esibirà altresì la giovane cantante pisana Virginia Sanzo.

Come detto, il Festival prevede l’assegnazione di due distinti riconoscimenti, il primo dei quali è costituito dal “Premio Speciale Sakura” – la cui Giuria è composta, oltre che dalla citata Prof.ssa Flavia Monceri, altri quattro Professori Universitari, ovvero Luisa Azzema (Università di Pisa), Paolo Heritier (Università di Torino), Francesca Ronca e Mauro Sylos Labini, entrambi dell’Università di Pisa – che consiste nella realizzazione e pubblicazione a cura delle Edizioni ETS, di un volume che raccoglierà un saggio dedicato ad un cortometraggio vincitore nel numero massimo di tre ex aequo.

Al contrario, la scelta del Premio che assegnerà tale riconoscimento al “Miglior Cortometraggio” ed alla Miglior Regia” è demandato ad una seconda Giuria che, presieduta dalla ricordata Maria Elena Bianchi Bandinelli, è altresì formata dal film editor Luca Cappelli, assieme alla giornalista Ilaria Chiavacci, dal pubblicitario Massimo Missoni e dalla comunicatrice Chiara Spinelli.

Un’edizione, pertanto che si apre con alte aspirazioni, come comunica Maria Elena Bianchi Bandinelli sottolineando come: “quest’anno concorrano, come del resto anche nelle passate edizioni, dei cortometraggi di altissima qualità, alcuni provenienti anche da altri Festival di primaria importanza ed uno dei quali diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, recente vincitore del “Leone d’Oro” a Venezia, ragion per cui ci attendiamo un buon riscontro dato, oltre che dalle proiezioni, anche dalla cornice di eventi paralleli che spaziano dalla musica ai dibattiti ed alla mostra fotografica, con la speranza che questa edizione possa rappresentare l’ideale trampolino di lancio affinché la Rassegna possa restare a Pisa anche in futuro. Non va infine trascurato, conclude Maria Elena Bianchi Bandinelli, “come il Festival preveda anche il coinvolgimento in prima persona del pubblico che, oltre ad avere accesso gratuito alle serate, potrà esprimere il proprio voto a favore del cortometraggio che riterrà migliore, avendo nel corso degli anni addirittura rilevato come le preferenze espresse dagli spettatori spesso coincidano con quelle della Giuria tecnica a conferma che alla fine non vi è quella distanza fra le due parti che si potrebbe viceversa immaginare, anche per effetto del ritorno di moda del cortometraggio, facendo sì che anche dei grandi registi vi si dedichino ed, ovviamente, la qualità degli stessi non può che essere migliore“.

Quale sia, al contrario, il significato che assume il “Premio Speciale Sakura” lo specifica la Professoressa Flavia Monceri, evidenziando come: “questo riconoscimento si sia consolidato oramai da una decina di anni, venendo attribuito da una Giuria particolare in quanto composta da studiosi e ricercatori accademici e che intende premiare i cortometraggi che maggiormente approfondiscono tematiche sociali, nonché innovative e diverse, con l’assegnazione ex aequo di massimo tre produzioni che andranno a comporre la stesura e successiva pubblicazione di un volume all’interno della collana “Sakura, Filosofie e Società nei prodotti culturali”, da me diretta per le Edizioni ETS e che verrà presentato nella successiva edizione del Festival“.

