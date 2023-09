Pisa aderisce alla settimana europea della mobilità 2023

Scritto da admin• 6:13 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un tema sempre più di stringente attualità quale quello della mobilità sostenibile è al centro dell’iniziativa promossa dalla Comunità Europea che indica, dal 16 al 23 settembre prossimi, la “Settimana Europea della Mobilità”, evento al quale la nostra città, particolarmente sensibile su questo versante, ha aderito con tutta una serie di Manifestazioni illustrate presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli, dell’Amministratore Unico di PISAMO Andrea Bottone, unitamente al Mobility Manager Salvatore Di Noia e dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro.

di Giovanni Manenti

In particolare, sarà centrale la giornata di domenica 17 settembre in quanto dedicata al “World Car Free Day” (per capirsi una giornata mondiale senza auto …) per effetto della quale vi sarà la chiusura totale dei lungarni cittadini e del Ponte di Mezzo che, per l’occasione, tornerà ad ospitare la colazione sul ponte assieme ad eventi ludici di mobilità e sicurezza stradale dedicati ai bambini.

Si tratta, pertanto, come sottolinea l‘Assessore Massimo Dringoli di “una settimana particolare che si deve inquadrare nell’ambito del percorso avviato dalla nostra Amministrazione avendo riferimento alla mobilità sostenibile e che si estrinseca nel portare avanti le iniziative già intraprese, vale a dire migliorare la rete delle piste ciclabili e cercare di ottenere quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale che auspichiamo possa avvenire con la realizzazione della tramvia urbana, per poi provare a sperimentare anche nella nostra città sistemi già attuati in altre realtà del Vecchio Continente, quale ad esempio il “Car Sharing” che potrebbe avvenire mediante l’utilizzo di auto elettriche, il che logicamente aiuterebbe molto in un’ottica di riduzione dell’inquinamento da emissioni di CO2“.

Nello specifico delle iniziative previste nella citata settimana, interviene l’Amministratore Unico di PISAMO Andrea Bottone, che ricorda: “Sia per Pisa un onore aderire ad un’iniziativa proposta dalla Comunità Europea da avere luogo dal 16 al 22 settembre prossimi – e che da parte nostra allunghiamo alla mattina di sabato 23 settembre con un evento da avere luogo sulla ciclopista che collega San Piero a Grado a Marina di Pisa con la presenza di podisti e ciclisti – e che si propone di sensibilizzare i cittadini in merito alla vivibilità della propria città senza l’utilizzo delle auto, il che comporterà la chiusura del Ponte di Mezzo in un paio di occasioni, di cui la principale domenica 17 che prevede analogo atteggiamento per i Lungarni, così da isolare il Centro Storico per dare l’idea di una Pisa che possa andare avanti anche senza ricorrere all’uso delle macchine“.

All’interno delle varie iniziative, se ne inserisce anche una che ha visto come promotore l’Assessore alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro che così ne spiega il motivo: “si tratta di una pedalata, dal nome inglese “Fancy Women Ride Bike”, nata in Turchia e successivamente accolta in tutto il Mondo, dato che si svolge in contemporanea in circa 200 città europee e che mi ha visto coinvolta per quanto attiene alla mia delega, in quanto indirizzata alle donne al fine di valorizzare l’uso della bicicletta non solo per andare a fare la spesa od una passeggiata, ma anche, se non soprattutto, come uno strumento per recarsi sui luoghi di lavoro od accompagnare i bambini a scuola e quindi evitare quello stress legato al traffico ed alle difficoltà di trovare parcheggio senza dimenticare i costi che l’utilizzo dell’auto comporta“.

