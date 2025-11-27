Da “Sabrina Trentin Style”, esperienza, personale specializzato e avanguardia sui trattamenti, per capelli in salute e sempre al top

Written by Antonio Tognoli• 5:36 pm• Redazionale aziende

Il Salone di “Sabrina Trentin Style”, in Località Pontasserchio nel Comune di San Giuliano Terme in Provincia di Pisa, è il posto giusto per ricevere preziosi consigli, effettuare un’analisi del capello, ricevere tutte le novità sul mondo dell’Hairstyle e procedere al trattamento migliore per i nostri capelli.

di Melania Pulizzi

Affidarsi a Sabrina e al suo personale altamente specializzato, vuol dire voler bene ai propri capelli, non solo per la lunga esperienza alle spalle, ma anche per i prodotti che vengono utilizzati, eccezionali per la qualità e performanti nel risultato. Gentilezza, ascolto ed empatia, vanno poi a chiudere il cerchio di un appuntamento perfetto, che ciascuno può dedicare a se stesso, per mantenere o rinnovare il proprio stile, in un assoluto momento di benessere e relax. Ogni trattamento è una vera e propria coccola per i capelli, e oggi scopriamo insieme qualche piccolo assaggio della vasta gamma di prodotti del brand Indaco Styling System di Helen Seward, scelto personalmente da Sabrina per le sue linee specifiche, adatte per ogni esigenza e tipo di capello.

Con l’arrivo dell’autunno, la pioggia è all’ordine del giorno provocando il temibile “effetto crespo”, ma grazie a piccoli segreti è possibile metterlo al tappeto; questi sono solo alcuni dei prodotti che è possibile trovare presso il salone e che Sabrina considera dei mast have da avere assolutamente per la propria hair routine: crema lisciante potenziata ad azione disciplinante “Smooth cream”, per un effetto anti-crespo da provare; ma anche lo “Shine spray” illuminate, per effetto districante immediato, a conclusione dello styling; ottima anche la cera Indaco, ultra fine e leggera che toglie anche l’elettricità statica. Da qualche mese è anche possibile trovare presso il salone, i prodotti del brand Nashi Argan, per un trattamento di ristrutturazione straordinario.

Last modified: Novembre 27, 2025