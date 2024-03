Da lunedì si asfaltano via Battisti e via Pellico con lavori in notturna

Scritto da admin• 12:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Prosegue il lavoro di ripristino degli asfalti a Pisa, con particolare attenzione alle strade cittadine ad alto traffico. Da lunedì 11 marzo, inizieranno i lavori per il rifacimento dell’asfalto di via Battisti e via Silvio Pellico alla Sesta Porta.

Per ridurre al minimo i disagi al traffico, i lavori saranno eseguiti durante la notte, dalle 22:00 alle 06:00 del mattino successivo. L’intervento riguarderà l’intero tratto di via Battisti, dalla rotatoria con viale Gramsci fino al primo attraversamento pedonale di via Porta a Mare, compresa via Silvio Pellico.

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, ha dichiarato che la riasfaltatura di via Battisti rappresenta un intervento cruciale su un’arteria principale della viabilità cittadina. L’investimento complessivo sarà di 300mila euro per una durata dei lavori di circa 10 giorni.

L’intervento prevede il rifacimento del manto di usura su una superficie totale di 6300 mq in via Battisti, 870 mq in via Pellico, e 450 mq in via Porta a Mare. Saranno effettuati anche dei risanamenti dove ci sono cedimenti del manto stradale, con una profondità di 10 centimetri e successiva stesura di strato di Binder.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, suddivisi in tre fasi a stati di avanzamento. Le fasi includeranno divieti di transito veicolare, inversioni del senso di marcia, divieti di sosta con rimozione coatta, e istituzioni del senso unico alternato.

Si prevede che la conclusione dell’opera richiederà circa 10 giorni lavorativi e sarà segnalata con apposita cartellonistica per minimizzare i disagi al traffico cittadino.

Last modified: Marzo 9, 2024