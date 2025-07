Da Cascina all’Isonzo, il ricordo del Caporale Giuseppe Del Torto a 110 anni dalla scomparsa

Written by admin• 10:08 am• Cascina, Attualità, Cultura

CASCINA – Rinnovata a Titignano la targa in memoria di Giuseppe Del Torto, uno dei primi caduti cascinesi durante la Prima Guerra Mondiale. “Con i nipoti e pronipoti lo abbiamo ricordato a 110 anni dalla scomparsa – ha evidenziato Michelangelo Betti, sindaco di Cascina -. Abbiamo dedicato un pensiero a chi lasciò la sua terra per non farvi più ritorno. Vicende che, purtroppo, non sono state cancellate dalla storia e si ripetono ancor oggi”.

Per l’Italia erano le prime fasi di un conflitto che portò a 650mila morti e mezzo milione di mutilati e invalidi. “Giuseppe Del Torto era caporale del 125esimo reggimento fanteria – ha raccontato Marco Del Torto, già consigliere e presidente del consiglio comunale a Cascina-. Era nato il 3 aprile del 1888 a Cascina e morì il 3 luglio 1915 sul fronte dell’Isonzo, per le ferite riportate in combattimento a Plava (nell’attuale Slovenia)“.

