Critiche alla sanità toscana: Elena Meini della Lega chiede chiarezza sul reparto dialisi di Pontedera

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Meini (LEGA).

“Siamo stanchi di essere presi in giro da chi gestisce malamente la Sanità regionale, offrendo date casuali solo per silenziare l’opposizione e i cittadini che giustamente chiedono risposte.” Così ha dichiarato Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, commentando la persistente e inaccettabile indeterminatezza riguardo alla conclusione dei lavori del reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera, la cui apertura era prevista per metà ottobre. “Possiamo solo immaginare l’amarezza dei pazienti e dei loro familiari, che da anni aspettano di ricevere cure in una struttura adeguata invece che in un container,” ha continuato il Consigliere. “I malati meritano rispetto e attenzione da parte delle Istituzioni. Vero, Presidente Giani e Assessore Bezzini?” ha sottolineato la rappresentante della Lega. “Chiediamo quindi al responsabile della sanità in Toscana di dichiarare chiaramente quando sarà operativo il reparto in questione,” ha insistito il Consigliere. “Non siamo più disposti, come chi è sottoposto a dialisi, a subire beffe da parte di chi dovrebbe garantire un’assistenza massima e funzionale a persone malate, esasperate da questi continui rinvii; il limite della decenza è stato abbondantemente superato,” ha ribadito il Consigliere. “Invece di organizzare riunioni con gli addetti stampa delle Asl per nascondere problemi come questo, il Governatore dovrebbe indignarsi di fronte a mancanze come quelle che stiamo affrontando a Pontedera.”

