Written by Settembre 24, 2025 6:32 pm Pisa SC

Coppa Italia. Alberto Gilardino: “A Torino con lo spirito giusto e per passare il turno”

HomePisa SCCoppa Italia. Alberto Gilardino: “A Torino con lo spirito giusto e per passare il turno”

PISA – Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Torino, Alberto Gilardino ha parlato attraverso i canali ufficiali del Pisa della gara che attende i nerazzurri giovedì 25 settembre (ore 21) al “Grande Torino”.

di Antonio Tognoli

C’è voglia di andare a Torino per passare il turno, potrebbe giocare chi ha disputato meno gare fino ad ara. Chi giocherà affronterà seriamente l’impegno e potrà mettersi in mostra in un bel palcoscenico. Mi aspetto un Torino forte, hanno fatto un bel mercato sono arrivati giocatori forti e un allenatore molto bravo. Noi dobbiamo giocare con lo stesso spirito di Napoli, per cercare di mettere in difficoltà i granata“.

Foto Pisa Sc

Last modified: Settembre 24, 2025
Previous Story
“Uniti salviamo vite umane”: al Centro trasfusionale dell’Aoup donano in massa gli immigrati di enti locali, di ricerca, istituzioni, associazioni di volontariato e sportive

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti