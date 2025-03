Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Pisa: il Corpo Guardie di Città al fianco dello sport inclusivo

Written by admin• 2:17 pm• Pisa, Sport

PISA – Dopo aver conquistato tre medaglie d’oro e tre di bronzo nella Coppa del Mondo di scherma in carrozzina a San Paolo, in Brasile, il prossimo appuntamento per la scherma paralimpica si terrà a Pisa dal 13 al 16 marzo 2025. In questa occasione, il personale del Corpo Guardie di Città sarà impegnato sul campo di gara, garantendo la sicurezza degli atleti e delle atlete mentre si sfideranno in gare di spada, sciabola e fioretto.

Il Corpo Guardie di Città supporta per la seconda volta un evento internazionale di grande rilievo, come la Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, che avrà luogo al PalaCUS di Pisa. Questo impianto è ormai dal 2015 una sede consolidata per la Coppa del Mondo di scherma in carrozzina, offrendo una struttura completamente priva di barriere architettoniche, ideale per atleti e pubblico, che comprendono sia sportivi normodotati che diversamente abili, studenti in visita e cittadini di ogni età.

Mariano Bizzarri Ollandini, Presidente del Corpo Guardie di Città, ha commentato: “Il nostro Istituto di Vigilanza Privata ha deciso di sostenere l’U.S. PisaScherma nell’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo perché crediamo fermamente nel valore dello sport come strumento di inclusione e integrazione sociale. Con Giovanni Calabrò, Presidente della Pisa Scherma, condividiamo una visione comune: quella di un mondo che riconosce l’importanza delle unicità e dell’inclusione, sia nello sport che nella società.“

“Questa partecipazione è particolarmente sentita – ha aggiunto Bizzarri Ollandini – in quanto si tratta di una grande iniziativa sociale che unisce sport di altissimo livello con il potere dello sport di integrare, sensibilizzare e avvicinare le persone con disabilità alla pratica sportiva. È fondamentale guardare oltre le differenze, riconoscendo in ogni individuo il potenziale di raggiungere traguardi importanti, sia dentro che fuori dal campo.”

Attraverso questa partnership, il Corpo Guardie di Città contribuirà a garantire la sicurezza degli atleti paralimpici, celebrando non solo i loro successi sportivi, ma anche il loro ruolo di ambasciatori di un messaggio di forza, determinazione e inclusione. Gli schermitori paralimpici rappresentano un esempio concreto di come lo sport possa superare barriere fisiche e culturali, promuovendo valori di uguaglianza, coraggio e resilienza.

Last modified: Marzo 10, 2025