Controlli intensificati sui permessi Ztl e centro storico: sanzioni e denunce per contrassegni irregolari

PISA – La Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulla validità dei contrassegni per l’accesso al centro storico e alla Ztl.

Dalla scorsa primavera, in collaborazione con gli ausiliari del traffico, sono stati scoperti quindici permessi per disabili non validi. Tra questi, è stato rilevato un permesso con data di scadenza falsificata, poiché il titolare risultava deceduto, e un altro duplicato, utilizzato su due diverse auto contemporaneamente. I trasgressori sono stati sanzionati e denunciati dalla Polizia Municipale.

In altri casi, si è trattato di permessi scaduti per dimenticanza, e i titolari sono stati invitati a restituirli agli uffici di Pisamo.

La Polizia Municipale continua a verificare ogni tipo di permesso per l’accesso alla Ztl e al centro storico, invitando i possessori a controllare la validità delle concessioni e ad esporle correttamente sui veicoli.

