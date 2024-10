Commercio: completata la riqualificazione del mercato di via Paparelli

Scritto da admin• 2:32 pm• Cultura, Pisa

L’assessore Pesciatini: “Aumentano i parcheggi per i clienti e migliora l’accesso all’offerta commerciale”

PISA – Il Comune di Pisa ha recentemente completato un processo di riqualificazione dell’area mercato in via Paparelli, grazie a un lungo confronto con le associazioni di categoria. L’obiettivo è valorizzare e rilanciare il mercato, che si tiene due volte a settimana, migliorando la disponibilità di posti auto per i clienti, riorganizzando la disposizione dei banchi e diversificando l’offerta merceologica con prodotti di qualità.

L’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che prevede una migliore distribuzione dei posteggi tra settore alimentare e non alimentare, l’aggiunta di spazi per venditori di prodotti alimentari tipici, e il recupero di parcheggi per i cittadini. Inoltre, sono stati ampliati gli spazi di vendita per consentire agli operatori di aumentare la loro offerta e sono stati eliminati i posteggi liberi, noti come “spunta”, per evitare assegnazioni a venditori di bassa qualità.

Sono stati rimossi anche ostacoli come pali e guard-rail per migliorare la sicurezza della circolazione, e sono stati istituiti posti riservati per operatori con disabilità. L’amministrazione comunale si impegnerà a risolvere le problematiche relative ad altre aree commerciali del territorio.

